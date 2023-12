Tragèdia a l'atletisme espanyol. La jove esportista Celia Bellicourt ha mort als 22 anys després de patir un accident mentre circulava en un quad, en què també va morir el seu acompanyant.

L'atleta, natural de la localitat granadina d'Almuñécar, militava al club Trops Cuevas de Nerja Nerja, i va perdre la vida aquest dijous després de patir un accident amb un quad el municipi granadí d'Arenas del Rey.

Segons informa el diari Ideal, el vehicle en què ella i un altre acompanyant viatjaven es va precipitar per un barranc. El Club Nerja ha compartit la imatge de l'atleta a través de les xarxes socials expressant el seu dolor i mostrant els seus més sincers condols davant aquesta dolorosa pèrdua.

Celia Bellicourt, velocista i saltadora, va arribar a ser medallista a nivell nacional en relleus i competia actualment a la categoria sub-23, compaginant la seva carrera atlètica amb els seus estudis de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Esportiva (TSEAD).

"No hi ha comiats, allà on estiguis, estaràs als nostres cors. Descansa en pau, Celia Bellicourt", ha escrit el club Trops Cova de Nerja a les seves xarxes socials per anunciar la tràgica notícia de la mort de la jove atleta de 22 anys.