De sortir a Águila Roja i Élite a demanar ajuda a les xarxes socials: el gir d'aquest conegut actor

El món de l'actuació no és una professió fàcil, i a més és poc estable. Molts actors parlen de períodes d'èxit on són a la carena de l'onada i apareixen en totes les produccions, però després pot arribar la sequera, i durant mesos el telèfon no sona.

Només alguns actors gosen compartir públicament aquesta situació de desesperació quan arriba i ha estat el cas d'aquest conegut actor.

El nen que tots vam conèixer pel seu paper a 'Águila Roja' i es va guanyar l'afecte de l'audiència. Parlem de Guillermo Campra, que també va treballar en l'últim rodatge de la sisena temporada d''Élite'.

L'actor va publicar fa uns dies un vídeo que va compartir a Instagram i s'ha fet viral a les xarxes: “Hola, què tal? Us recordeu d'aquest xaval d'aquí?”, comença dient Guillermo, mentre ensenya una foto de quan sortia a la ficció de RTVE.

“Doncs sí, encara que no ho sembli, sóc jo. Em podeu trucar per a càstings, per fer més cosetes. D'acord? Que ja no tinc dotze anys”, sentenciava al vídeo que ha tingut molta repercussió.

Arran del vídeo, Campra va participar aquest dilluns al programa 'Mañaneros' on va parlar de la seva situació. L'actor de 27 anys ha explicat que fa dos anys que no treballa en cap projecte d'interpretació:

"Dins del món dels actors i actrius es parla poc del temps que passem sense treballar", ha explicat. Per sort, les xarxes serveixen de suport perquè tenir més de 161 mil seguidors a Instagram li ha permès generar altres fonts d'ingressos:

"Per sort, gràcies a les xarxes socials, també tinc una altra font d'ingressos. Però allò que realment m'agrada és el món de la interpretació”, ha assegurat.

Tot i que ha deixat clar que no es pot queixar perquè ha tingut l'oportunitat de participar en sèries amb gran impacte. Amb aquesta crida l'actor espera tornar a començar nous projectes, dins del món de l'actuació que és el que realment vol fer.