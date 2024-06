Descobreix el veritable nom de Tamara Falcó

La filla d'Isabel Presley cada vegada adquireix més popularitat. I és que, des de la seva aparició al programa MasterChef Celebrity i El Hormiguero, la seva fama no ha parat de créixer. La jove marquesa sempre ha estat en boca de tots per ser la filla de, però a poc a poc, s'ha anat guanyant l'afecte del poble sent tan simpàtica i natural. A més, durant la seva última temporada, la seva vida ha estat en boca de tots: infidelitats, perdó, casament, etc. La veritat és que, ha tingut una etapa bastant complicada, però feliç. Avui, a més, descobriràs com es diu realment; ja que, en el seu DNI el nom que hi apareix és diferent; t'ho expliquem!

Això va sortir a la llum després d'unes declaracions que va fer el seu pare, Carlos Falcó, en què reconeixia que havien sumat a la marquesa de Grinyón una tradició que compleixen totes les dones de la família.

El veritable nom de Tamara Falcó

El nom original de Tamara Falcó es va donar a conèixer fa molt de temps, poc després del seu naixement. Va ser la revista 'HOLA!', que mantenia una gran relació amb la seva família, que va fer una entrevista a Carlos Falcó i va fer que sortís a la llum aquest curiós detall.

Tamara Falcó porta el nom de la seva mare / -

Entre altres detalls de la seva vida privada que va treure a la llum, Carlos Falcó va anunciar que la seva filla es diria Tamara Isabel Falcó Preysler, tal com la seva mare volia: "Havíem triat diversos noms, però aquest va ser el que més ens va agradar".

El motiu és degut a la incomprensió per part d'Isabel Preysler referent a l'ordre dels cognoms. "Per què els cognoms dels homes van davant? Per això, els va posar a totes les seves filles Isabel. A casa, totes les dones es diuen Isabel. La meva dona, la seva filla Chábeli i la meva filla Alejandra, realment es diu Alejandra Isabel", va explicar el marquès de Grinyón.

Què opina Tamara Falcó d'això?

Aquesta dada va ser confirmada per la mateixa Tamara Falcó fa molts anys, deixant palès que estava d'acord amb els motius de la seva mare i que el seu pensament estava en la mateixa línia: "Com que la meva mare no podia ser la primera a posar el seu cognom, ho fan els seus marits, aleshores el que va fer va ser posar Isabel a totes les seves filles".