Aquest famós de Sálvame va ser testimoni de l'assassinat del germà de Begoña Villacís

El germà de Begoña Villacís, exvicealcaldessa de Madrid que va exercir de portaveu del Grup Municipal Ciudadanos des del 2015 al 2023, va morir dimarts després de ser tirotejat des d'un cotxe que va fugir al districte madrileny de Fuencarral-El Pardo.

Borja Villacís estava investigat per tràfic de drogues i blanqueig de capitals en una causa que instrueix des de fa sis anys el Jutjat Central número 5 de l'Audiència Nacional. Segons alguns mitjans, la víctima integrava un dels clans de droga més importants que s'han desarticulat a Espanya. Per tant, una de les principals hipòtesis és una venjança.

Al programa 'Ni que fuéramos Shhh', que des de dilluns s'emet a TEN i hi participen cares conegudes com Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández, aquest últim ha assegurat que ha viscut el succés molt de prop, ja que els fets han passat davant de l'hotel on s'està allotjant aquests dies.

"Tu et pots creure el que m'ha passat a mi? Ha estat davant del meu hotel. I jo he sentit els trets. Estava parlant per telèfon amb la meva mare i de sobte s'ha sentit. I jo pensant que eren focs artificials, no li faig cas. De sobte, comencen a arribar efectius”, ha declarat el col·laborador.

A més, Kiko ha gravat imatges amb el seu telèfon mòbil i ha continuat explicant què ha passat després de l'incident: "De seguida han començat a venir els agents de la policia, perquè qui avisa és algú de l'hotel. I llavors vénen corrent i ens diuen "fiqueu-vos dins de l'hotel". I han vingut armats, amb pantalles protectores...".