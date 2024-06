Oprah Winfrey, ingressada d'urgència a un hospital amb pronòstic greu

Una de les presentadores més conegudes a nivell mundial travessa un delicat moment de salut. Oprah Winfrey ha estat ingressat d'urgència a un hospital a causa de forts dolors estomacals, segons ha explicat la seva amiga Gayle King.

Winfrey es troba amb pronòstic greu a l'esmentat centre mèdic, no podent complir aquest passat dimarts, per exemple, amb la seva secció al programa 'CBS Mornings' on compartiria les seves recomanacions de lectura. "Tenia algun tipus de problema estomacal, gastroenteritis...", va explicar King.

“No seré gaire gràfica. No cal dir que va acabar a l'hospital, deshidratada, i li van haver de posar una via intravenosa", va assegurar la copresentadora del format matinal de la cadena nord-americana, afegint que està bé i que espera que no s'enfadés amb ella després de revelar aquestes dades: "Volia deixar clar que a ella li importava i que realment li molestava no poder ser aquí per a tu avui".

Tot i aquest contratemps, Oprah Winfrey va oferir la seva ressenya de 'Familiaris', llibre escrit per David Wroblewski, a través de les seves xarxes socials: “Aquesta fascinant saga familiar ens porta a un viatge extraordinari que entrellaça brillantment història, filosofia, aventura i misticisme ".