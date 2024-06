Victoria Federica, molt ben acompanyada per Girona

Nova setmana, nou episodi de Mamarazzis, el pòdcast del cor de Laura Fa i Lorena Vázquez de El Periódico de Catalunya. Aquest dimecres, les dues periodistes han tornat per repassar els titulars més destacats de l'actualitat rosa, amb "alguna exclusiva" sota el braç.

Victoria Federica, enxampada en bona companyia per Girona

L'exclusiva de les Mamarazzis també ha arribat des de l'àmbit reial. I és que Fa i Vázquez han revelat que existeixen diversos testimonis que van veure Victoria Federica passejant el passat cap de setmana pels carrers de Girona acompanyada d'un noi de la seva edat. A les portes de la revetlla de Sant Joan i amb festivitat l'endemà a Catalunya, la filla de la infanta Elena es va deixar veure per la capital gironina en una trobada en la qual va haver-hi mostres d'afecte que van deixar constància que el 'company' de Victoria Federica no es tractava d'un amic com qualsevol altre. "La gent els va veure molt còmplices", han assegurat les autores del pòdcast.

Cal recordar que la jove infanta, ara reconvertida en influencer apassionada de la moda, ja va estar vinculada al torero Gonzalo Caballero i al pilot gironí de Moto2, Albert Arenas. Ha arribat finalment l'enamorament reial en territori gironí?