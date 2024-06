Investiguen la mort de l'actor xilè Álex Araya després de quedar a través de Tinder

Les autoritats de Medellín investiguen la mort de l'actor xilè Álex Andrés Araya Castillo, el cos del qual va ser trobat el passat 7 de juny en un apartament que va llogar durant les seves vacances, al qual va arribar amb una dona que va conèixer per una aplicació de cites.

El secretari de seguretat de Medellín, Manuel Villa, va afirmar aquest dimarts que els primers informes assenyalen que el senyor Araya Castillo, de 41 anys, va ser trobat sense vida en un habitatge que havia estat llogat després de tenir una trobada amb una dona que havia conegut mitjançant una aplicació.

Va detallar, a més que en el moment de la trobada, el ciutadà xilè es trobava "despullat i no presentava signes visibles de violència", per la qual cosa les autoritats van reportar el cas "com una mort per establir".

Mentre que a Xile la família Araya Castillo clama per respostes i rastreja algunes pistes, Villa va informar que actualment aquesta investigació es troba "en fase d'indagació".

Mentrestant, Medicina Legal "avança en les proves forenses per a determinar oficialment la causa real de la seva mort".

En declaracions al mitjà xilè La Tercera, Eduardo Araya, germà de la víctima, va assegurar que durant la seva estada a Medellín, l'actor va decidir conèixer gent mitjançant l'aplicació de cites Tinder, per on va concretar dues trobades, una d'elles el dijous 6 de juny, un dia abans de ser trobat mort en un apartament del barri Los Ángeles que va reservar a través d'Airbnb.

També va explicar que Álex, oriünd d'Antofagasta, va ingressar a l'allotjament a la nit amb dues dones, les quals van abandonar el lloc unes hores després, segons el que van enregistrar unes càmeres de la zona.

"El van deixar despullat, cap per avall, sobre el llit", va dir.

"Es van emportar les seves targetes, vam veure que van fer viatges amb el compte d'Uber del meu germà i així ens vam adonar que hi havia més persones involucrades, que eren part d'un grup que es dedica a fer aquestes coses" va narrar el familiar de l'actor.

Eduardo va assenyalar que hi ha "molt poca claror" sobre el que va ocórrer, però creuen que les dones van drogar al seu germà amb burundanga fins a deixar-lo indefens i la família les assenyala com a presumptes responsables, en ser les últimes que van veure amb vida a Araya Castillo, qui havia arribat a la ciutat l'1 de juny.