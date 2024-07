La festa sense control a Eivissa que es va saldar amb un compte de més de 22.000 euros

Eivissa és una illa cara, molt cara. Un cafè o una cervesa solen costar bastant més que a la resta de la península. Si surts una nit de festa i no et venen de gust cerveses ni copes, sinó alguna cosa amb més bombolles com el xampany, el més probable és que el compte que t'arribi a la taula sigui bastant elevat.

Això és el que li ha passat al DJ i productor britànic Jax Jones, qui a les seves xarxes socials ha fet públic el compte d'una gran festa que va protagonitzar amb uns amics en un hotel de Santa Eulària.

En total, el tiquet del bar ascendia a 22.338 euros. Pel que sembla, Jax Jones va estar gaudint al màxim amb dos músics més, Jason Derulo i Joel Corry, amb els qui està col·laborant en una nova cançó.

L'astronòmic compte no ho és tant quan s'observa el tipus de beguda que van demanar: cinc ampolles de xampany Dom Pérignon Vintage (a 850 euros cadascuna), gairebé 50 de Moët Chandon (a uns 250 euros la unitat), vins, còctels...

La publicació d'aquesta factura a les xarxes socials de Jax Jones s'ha viralitzat, però molts comentaris dels seus fans són negatius. Molts d'ells li recriminen que presumeixi del que pot gastar en una nit a Eivissa, quan una gran quantitat de joves britànics guanyen a l'any fins i tot menys del que el músic ha pagat a l'hotel d'Eivissa.

"M'encanta la teva música, però no crec que sigui bo fer gala del molt que vas gastar en una nit de festa quan la gent en aquest país està passant per moments realment difícils", li escriu un usuari.