Anant Ambani i Radhika Merchant: els detalls del casament de la família més rica d'Àsia

La ciutat de Bombai és presa d'una mescla d'entusiasme i curiositat a les portes del casament de l'any a l'Índia: Anant Ambani, fill del multimilionari Mukesh Ambani, i Radhika Merchant es casen a partir d'aquest divendres en una sèrie de cerimònies repletes d'estrelles que prometen extravagància i grandesa.

Radhika Merchant, filla de l'industrial indi Viren Merchant, és la xicota de tota la vida de l'hereu de 29 anys, fill d'un dels 10 homes més rics del món, amb una fortuna que supera els 110.000 milions de dòlars, segons la llista Forbes.

"Anant i Radhika es coneixen des de fa anys", van afirmar totes dues famílies en un comunicat després del seu compromís el 2022, quan van buscar llavors "les benediccions i els bons desitjos de tots per a Radhika i Anant mentre comencen el seu viatge d'unió".

Les festes prèvies a les noces van començar el març passat, amb tres dies d'extraordinàries celebracions en un complex propietat de la família Ambani a Jamnagar, la ciutat on la parella es va conèixer, amb més de 1.200 assistents. A l'esdeveniment, que va comptar amb la participació de Rihanna, van acudir les estrelles de Bollywood i magnats com Bill Gates.

Les celebracions de les 'prenoces' no es van aturar. La parella es va embarcar al maig en un luxós creuer de quatre dies pel Mediterrani amb 1.200 amics i familiars, que va incloure actuacions dels Backstreet Boys, David Guetta, Pitbull i Katy Perry, segons va revelar la núvia en una entrevista a la revista Vogue.

El gran dia

Per fi, i al més pur estil indi, el veritable casament comença aquest divendres en un centre de convencions de Bombai propietat de l'empresa d'Ambani pare, i s'allargarà durant tres dies i una infinitat d'esdeveniments i tradicions.

Radhika Merchant i Anant Ambani, a la foto de la seva invitació de noces. / Cedida

Les invitacions per si soles són peces d'art en un gran cofre taronja amb imatges de déus hindús que reprodueixen el so d'un mantra, i inclouen obsequis per als convidats, que diversos mitjans han valorat entre 5.000 i 7.000 dòlars cadascun.

Si bé la llista oficial d'assistents confirmats és secreta, les apostes i filtracions en els mitjans indis abunden i inclouen líders mundials, i figures públiques del món empresarial, mitjans i xarxes socials.

Llistes de possibles convidats en mitjans com el Times of India suggereixen que celebritats com David i Victoria Beckham han estat convocats per a l'ocasió, així com membres selectes de la reialesa de Bollywood com els actors Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Deepika Padukone i Ranveer Singh.

Les festivitats continuaran el 13 de juliol amb una cerimònia de benedicció o Shubh Ashirwad, i una gran recepció el 14 de juliol, el Mangal Utsav.

Luxe a la carta

S'espera que el menú de la boda sigui un viatge per la cuina índia amb plats com el famós Kashi Chaat Bhandar de Benarés, conegut pel seu menjar de carrer, entre altres opcions encarregades a una selecció de xefs internacionals per mostrar el ric tapís culinari de l'Índia.

L'afluència de convidats ha provocat un augment en les reserves d'hotels, particularment en les zones de la ciutat pròximes al lloc de les noces, amb bona part dels hotels cinc estrelles amb disponibilitat limitada o totalment esgotats.

Exterior de la mansió Antilia, casa de Mukesh Ambani, abans de l'inici del casament entre Anant Ambani i Radhika Merchant. / AP

La policia de Bombai ha emès un avís de trànsit del 12 al 15 de juliol, anticipant interrupcions a causa de les noces amb flotes privades de vehicles transportant als convidats.

Si bé els Ambani no han confirmat la llista d'entreteniment, els mitjans aposten que estrelles internacionals com Adele, Lana del Rey i Drake podrien pujar a l'escenari en un dels tres dies d'extravagància.

Les apostes de la premsa rosa del país són altes després que Justin Bieber actués en la cerimònia Sangeet el 5 de juliol passat, una recepció prematrimonial molt esperada en els casaments de la capital de Bollywood, dedicada a la música i el ball, en la qual els nuvis, juntament amb tots els seus amics i familiars més pròxims, pugen a l'escenari amb esplèndides coreografies.

El 2018 les noces d'Isha Ambani, filla del president del conglomerat Reliance, va comptar amb la participació de Beyoncé, i la d'Akash Ambani, el seu fill gran, amb Coldplay.