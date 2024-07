Paula Ordovás, un esperit lliure en problemes

Va emergir de la blogosfera el 2009 amb Mypeeptoes, un dels primers i més exitosos blogs de moda d’Espanya. Després va saber fer el salt a Instagram i aprofitar la xarxa social per crear diverses empreses, entre les quals la web d’entrenament virtual Better Naked Club, que va posar en marxa en el confinament per a aquells que volien mantenir-se en forma tot i no poder sortir de casa. Ara, la sospita judicial plana sobre la influencer Paula Ordovás (Madrid, 1985), investigada per un jutjat de Madrid després de les acusacions del seu entrenador esportiu personal, Miguel Peinado, d’haver-se apropiat de més de 200.000 euros de l’empresa.

Segons Peinado, Paula Ordovás i el seu marit, Eduardo Nieto, directiu d’energies renovables, haurien emprès cap a ell una «fustigació personal» perquè vengués la meitat que posseeix de Better Naked Club «a un preu irrisori». Posteriorment, i sempre segons Peinado, van començar a fer-se transferències de diners «injustificades i totalment alienes a l’activitat» de Better Naked Club mentre posaven en marxa Casa Manuela, una residència a Marbella meravellosament decorada que en principi estava destinada a l’estiueig del matrimoni però que al final lloguen.

Paula Ordovás. / PAULA ORDOVÁS @MYPEEPTOES

Tot i que ella nega rotundament aquestes acusacions i argumenta que l’entrenador només pretén forçar una negociació amb una querella que «no té cap fonament», el mal a la seva imatge ja està fet. El seu cas evoca els problemes legals de Chiara Ferragni, com ella, una de les influencers més veteranes i també pionera en retransmetre el seu casament per les xarxes socials. Amb 546.000 seguidors, davant els 28,8 milions de la italiana, Paula Ordovás s’ha llaurat una trajectòria marcada fins ara pel do de l’oportunitat empresarial i el bon gust.

Neboda del polític Ramón Tamames i membre d’una família nombrosa de set germans -entre ells Pilar Ordovás, que va arribar a ser directora internacional de la casa de subhastes Christie’s, i Manuel Ordovás, també influencer i empresari-, també va voler trencar amb el tòpic de la nena de casa bé. «Ni família benestant ni ajuda de ningú», ha declarat: va abandonar la llar familiar amb 18 anys, va estudiar periodisme a la Universitat Complutense de Madrid i després de fer algunes pràctiques a Condé Nast i en alguna revista de moda, va començar a desenvolupar una carrera centrada en el desenvolupament de marca i les relacions públiques pel seu compte. L’any passat va revelar que va ser víctima d’abusos sexuals en la infància per part de la persona que s’encarregava de cuidar-la des dels quatre fins als sis anys, i que va tornar a patir-los sent una adolescent. Aquests episodis li van desencadenar una autoexigència destructiva que va acabar desembocant en depressió.

Després de la seva hiperactivitat i els seus impecables interiorismes, també patents al seu pis en ple barri de Salamanca de Madrid que han fotografiat diverses revistes de decoració, bategava la necessitat de reprendre el control, va descobrir al fer teràpia. Per a ella la felicitat és l’equilibri, que sembla haver trobat en el seu marit, Eduardo Nieto, a qui va conèixer sent una col·legial -ell anava a una escola només de nois, ella només de noies, però compartien grup d’amics- i amb qui va contraure matrimoni el 2012. Un equilibri que ara trontolla.

