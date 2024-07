El preocupant aspecte de Matthew McConaughey després de la picada d'una abella

Fa anys que Matthew McConaughey captiva amb les seves potents actuacions en pel·lícules com 'Interstellar' o 'Dallas Buyers Club'. No obstant, recentment es va tornar notícia per un assumpte que no té res a veure amb la seva carrera davant dels focus.

I és que, l'actor, que està sumit en els darrers preparatius de la seva nova pel·lícula, 'The rivals of Amziah King', ha compartit una fotografia preocupant en xarxes socials.

L'actor, que és força actiu a les seves xarxes socials, va compartir amb els seus seguidors una fotografia de la cara visiblement deformada a causa d'una picada d'abella. La imatge, que ràpidament es va fer viral, mostrava el costat dret de la cara extremadament inflat, fins al punt de no poder obrir un ull, mentre que l'altra meitat estava completament normal. Tot i això, el que més va cridar l'atenció va ser el seu somriure asimètric, reflectint una actitud positiva malgrat la incomoditat.

A la publicació d'Instagram, l'actor va titular la foto amb un enginyós joc de paraules: "Bee swell". Aquest títol jugava amb el doble significat en anglès, on "bee" significa 'abella' i "swell" pot traduir-se com a 'inflor' o 'genial'.

Entre els comentaris, van destacar noms famosos com David Beckham, que va expressar la seva empatia amb un simple "ouch", i Bear Grylls, famós pel seu programa de supervivència, que va comentar: "Oh germà, jo he passat per aquí...".

Irònicament, aquest incident sembla tret de la seva nova pel·lícula, ja que a 'The rivals of Amziah King', el personatge principal torna al seu poble natal i s'endinsa al món de l'apicultura. Aquesta curiosa connexió va portar molts a especular si la picada va passar durant el rodatge, encara que l'actor no en va donar més detalls. La situació va destacar una vegada més la capacitat camaleònica de l'actor texà, conegut per la seva dedicació i entrega als papers que interpreta.