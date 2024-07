Santiago Segura, sobre l'estat de salut d'Àngel Llàcer: “Quasi perd la cama”

Santiago Segura es troba en plena promoció de la pel·lícula 'Padre no hay más que uno 4', i per això, el cineasta està fent multitud d'entrevistes en diferents mitjans. Entre ells hi ha el programa 'Y ahora, Sonsoles', d'Antena 3, on no només ha parlat de la seva nova pel·lícula, sinó també d'altres treballs que està fent, com el de ser jurat a 'Tu cara me suena'.

Sobre això, el primer que ha comentat és l'actual estat de salut pel qual està passant Àngel Llàcer, a qui substitueix en el format, sobre el que comenta que “està fora de perill, però recuperant-se, perquè ha estat molt fort el que li ha passat. Va estar molt greu, va estar a l'UCI, va estar a punt de perdre una cama. Però per sort el van agafar, van encertar, diguem-ne, amb el bacteri, i ara està fora del perill”.

Sobre la possibilitat que Llàcer torni a la gran final del programa, que aviat se celebra a Antena 3, Santiago Segura afirma que “et dic, però s'ha de recuperar. No sé si apareixerà a la final o no. La final és en directe el 19 de juliol i tant de bo hi vingui. Però segur que la temporada que ve hi serà”, comentava, augurant el retorn a una hipotètica dotzena edició.

Recordem que Àngel Llàcer ha estat absent a la majoria de gales de l'actual edició de 'Tu cara me suena' pel fet que, en un viatge que va fer al Vietnam, l'actor va entrar en contacte amb un bacteri que li va produir una infecció. Des d'aleshores ha estat de baixa, ingressat a l'hospital, amb un estat de salut força delicat.