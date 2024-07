Mor als 43 anys Elsa Llorente, periodista de la cadena SER i laSexta

La periodista Elsa Llorente ha mort als 43 anys a causa d'un càncer. La mort ha causat una gran commoció en el sector audiovisual, generant una gran quantitat de missatges d'afecte.

Actualment, la comunicadora treballava en la secció d'informació laboral de la cadena SER i col·laborava en nombrosos programes de laSexta. Des d'Atresmedia, el programa 'Al rojo vivo' ha estat l'encarregat de rendir-li un petit homenatge per la seva trajectòria professional.

"Estem molt tristos perquè hem perdut una companya, una amiga, a Elsa Llorente. Vam tenir la sort de compartir vida i notícies amb ella durant 13 anys en aquesta casa", va començar dient la presentadora. "Mai vam pensar en aquest comiat. Elsa Llorente és una magnífica periodista, la millor companya, una bona persona i, sobretot, una gran dona", va assegurar sense poder contenir l'emoció.

Malgrat aquestes paraules per part de l'equip de 'Al rojo vivo', diversos rostres de la cadena, com Mamen Mendizábal o José Yélamo, també han reconegut l'enorme tasca de la seva companya. "Va passar el pitjor i no va gastar temps a pensar què podria passar. El va emprar a estimar. Adeu, Elsa", va escriure el conductor de 'laSexta Xplica' a X. “La mort no posa fi a tot, Elsa era mare, filla, germana, amiga, companya, el seu exemple és el seu llegat”, va confessar la presentadora d''Anatomia de...'.