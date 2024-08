Jordi Cruz i Rebecca Lima es casaran en aquest majestuós emplaçament de Blanes

Sonen campanes de boda pel xef català Jordi Cruz i la model brasilenya Rebecca Lima. Després de cinc anys de relació i un fill en comú, la parella es casarà el pròxim 24 d'agost.

Portada de la revista 'Hola' amb els detalls del casament de Jordi Cruz i Rebecca Lima. / Hola

Una data molt especial

La parella ha escollit el 24 d'agost per donar-se el 'sí, vull' per una raó sentimental: el 21 d'agost del 2023 van batejar a Noah, el primer i únic fill que tenen en comú el cuiner i la model. Segons ha explicat Cruz en una entrevista a la revista Hola, tant ell com la mare del seu fill, volen celebrar el gran dia en una data pròxima a l'aniversari del nen.

On serà el casament?

El casament se celebrarà a El Convent de Blanes, un indret especialitzat en celebracions ubicat a Blanes. La localització té diverses sales i un jardí de més de 5.000 m2 amb vistes a primera línia de mar. El saló de banquets per a celebracions té una capacitat per a 200 convidats.

Qui s'encarregarà del menú?

Com que el xef serà el protagonista de la celebració, no serà ell qui s'encarregui dels fogons. Per això, ha lliurat el davantal, per a aquesta ocasió, al cuiner Nandu Jubany: xef amb una estrella Michelin i promotor de la cuina tradicional catalana. Cruz ha revelat en la publicació que el menú serà "elegant, singular i factible" i ha assegurat que ha escollit "el millor cuiner per aquest dia".