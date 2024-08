Jennifer Lopez i Ben Affleck es divorcien dos anys després de casar-se

Jennifer Lopez ha presentat una petició de divorci de Ben Affleck, va avançar aquest dimecres el portal nord-americà TMZ. Feia temps que la separació ocupava titulars arran de les "pistes" que la parella havia anat deixant sobre la crisi que patia el seu matrimoni.

La seva història és gairebé de pel·lícula. Es van conèixer a principis del 2002, durant el rodatge d’Una relació perillosa. Lopez en aquell moment estava casada amb el ballarí Cris Judd. Va ser llavors quan va començar la Bennifer –el nom amb què es coneix la seva relació–. Es van comprometre, i el setembre del 2003, a pocs mesos de celebrar la boda, van decidir posposar-la al·legant "excessiva pressió mediàtica". L’any següent van cancel·lar el compromís i es van separar.

BenAffleck i Jennifer Lopez / AP

Cada un va seguir el seu camí, però, com diuen, allà on hi va haver foc, queda caliu. I és que 20 anys més tard la parella va tornar a trobar-se i van donar una segona oportunitat a l’amor. El 16 de juliol del 2022 van celebrar una boda íntima a Las Vegas.

Tot semblava que anava com la seda. L’actor estava immers en els seus projectes de Hollywood i Lopez preparava un retorn als escenaris que ha acabat sent agredolç. I és que, de vegades, l’amor no ho venç tot. L’octubre del 2023 es va fer viral a les xarxes socials un vídeo en què Affleck no semblava del tot content en les seves aparicions públiques. Cares llargues i gestos seriosos contrastaven amb l’etern somriure d’ella.

A mitjans del 2024 la parella portava vides separades. Els rumors atribueixen la separació al fet que tenen una visió diferent de la vida. Ell prefereix mantenir la privacitat, allunyat dels focus, mentre que ella està còmoda amb l’atenció mediàtica.

Després de deixar la casa on vivien, Affleck va llogar una propietat a prop d’on viuen els fills que va tenir amb l’actriu Jennifer Garner . D’altra banda, JLo va estar de viatge pel Japó amb els dos fills que va tenir amb Marc Anthony i després va passar l’estiu a The Hamptons, a Nova York. Fins i tot aquest juliol va celebrar el seu 55è aniversari amb magnificència, una festa on no hi havia Affleck, que seguia a Los Angeles pel rodatge de The Accountant 2.

Ara es dona a conèixer la notícia del divorci oficial. Ha sigut Lopez qui ha entregat els papers per sol·licitar el tràmit a un tribunal de Califòrnia mesos després de la seva separació. Segons TMZ, va ser ella personalment qui va presentar el document legal (sense la intervenció d’advocat), en el qual data la ruptura el 26 d’abril. Va ser poc abans de la celebració de la Gala Met, a la qual va acudir sense Affleck.

Per ara el procés de divorci ha començat, i cadascú emprèn la seva vida en solitari.