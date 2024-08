Justin Bieber i Hailey Baldwin ja són pares i han triat un nom típic pel seu fill

L'estrella del pop Justin Bieber ha anunciat aquest dissabte el naixement del seu primer fill amb la seva dona i el seu model, Hailey Baldwin Bieber. En una publicació a Instagram que ràpidament ha generat milions de reaccions, el cantant també ha anunciat el nom del nen. Acostumats que els famosos elegeixin noms peculiars, la parella ha apostat per un de comú.

"Benvingut a casa, Jack Blues Bieber", ha publicat l'artista canadenc, de 30 anys, amb una fotografia del peu del seu fill nounat embolicat en una manta, que en menys de cinc hores ha rebut més de vuit milions de 'm'agrada'. Hailey Baldwin, per part seva, ha compartit la publicació en una història de la xarxa social. Tot i això, cap dels dos ha donat més detalls del naixement: ni quan ni on va ser.

Balwin va declarar el mes d'octubre passat al medi nord-americà 'GQ' que estava desitjant ser mare i que li semblava graciós que als altres els importés, i va qualificar la maternitat d'"alguna cosa privada i íntima". En aquest sentit, la cèlebre parella va anunciar a principis de maig que serien pares amb unes imatges de l'empresària, de 27 anys, acariciant el ventre. A més, ella ja estava embarassada de sis mesos, per la qual cosa la data de part era a principis d'agost.

La model va insinuar diumenge passat que havia donat a llum. "Tenim una sorpresa", va publicar en una història d'Instagram en què promocionava la seva línia de bellesa. Tot i que podia ser un producte de Rhode Skin, marca amb què està aconseguint maquillatges virals i cues infinites a les botigues, els seus fans es van convèncer que ja era mare, cosa que finalment ha confirmat avui.

Més de 375.000 felicitacions

Els seus seguidors han felicitat ràpidament la parella als comentaris d'Instagram, on ja hi ha més de 375.000 reaccions: "Has de cantar la cançó 'Baby' una vegada més", ha escrit un usuari, en referència a un dels temes més populars del cantant. La mare de Bieber, Pattie Mallette, també ha felicitat la parella a la xarxa social X. "T'estimo per sempre, 'baby' Jack!", ha escrit al costat de moltes emoticones d'emoció.