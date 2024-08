«Tornar a la normalitat» és una de les frases que més s’han pronunciat en les intervencions del President de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa, tant en el transcurs del debat d’investidura al Parlament com, posteriorment, a l’acte de presa de possessió del càrrec al Palau de la plaça de Sant Jaume. Trobo que la frase és prou encertada perquè en ella es condensa i resumeix no només una proposta d’acció de govern sinó també un desig i una esperança que a dia d’avui comparteix moltíssima gent del país. Anhels no només dels que l’havien votat a les eleccions autonòmiques testimoniant així el seu recolzament directe el diumenge 12 de maig o els diputats d’altres formacions polítiques que optaren per donar-li suport el dia de la «performance escapista» de l’expresident Puigdemont, sinó també de molta gent que per raons diverses varen decidir d’abstenir-se de votar quan tocava però que ara respiren alleugerits veient que la nau del país prefereix cercar aigües tranquil·les evitant així les turbulències passades d’una corrent que duia cap a una cascada perillosa.

Penso que aquesta «força tranquil·la» a l’estil de François Mitterrand que el PSC i molta gent de la societat civil ha impulsat l’ex ministre de Sanitat Salvador Illa al capdavant de la primera institució del país, sorgeix especialment dels valors del municipalisme. Catalunya va anar bé quan es va formar el primer tripartit amb Pasqual Maragall al capdavant, justament el polític que havia estat alcalde de Barcelona i artífex del «miracle olímpic de 1992». El seu projecte de ciutat, el contacte directe amb la gent, la seva visió local però de llarga durada i la incorporació al Consell Executiu de noms també estretament vinculats al municipalisme com el de Girona Joaquim Nadal a qui li va encomanar la Política Territorial i Obres Públiques, va ser una experiència positiva tota vegada que varen saber aplicar receptes i experiències acumulades a les respectives ciutats. Quelcom semblant va passar després amb José Montilla que anteriorment havia estat alcalde d’una ciutat important de l’àrea metropolitana com Cornellà de Llobregat qui també va ser donar continuïtat a la política de Maragall recolzant-se així mateix en pesos pesants del municipalisme català. Ara, un altre ex-alcalde, Salvador Illa que fou batlle de la Roca del Vallès, ha agafat les regnes de la Generalitat i ha apostat perquè el municipalisme estigui present en el seu govern i, en aquest sentit, la regidora socialista Silvia Paneque, n’ha estat un bon exemple.

Aquesta normalitat que ha defensat el president Illa ja l’ha començat a aplicar rescatant justament aquella iniciativa dels anteriors tripartits que fou la «llei de Barris», una generosa partida pressupostària gràcies a la qual molts ajuntaments varen poder fer obres de millora i/o rehabilitació d’indrets urbans degradats i/o problemàtics que necessitaven d’un projecte específic i d’un finançament singular. Tal vegada Girona podria ser dels primers en acollir-s’hi amb un projecte global i integrador del Sector Est mentre es decideix si vira o no cap a un retorn de la normalitat perduda. Penso, per exemple, en les relacions amb la Fundació Princesa de Girona, entitat amb la denominació històrica que tantes vegades va reclamar amb insistència el polític Francesc Ferrer i que es dedica a atorgar ajudes i reconeixements a joves emprenedors amb la col·laboració d’empreses estretament vinculades a les comarques gironines. I posats a fer gestos de normalitat, també podien deixar de boicotejar les celebracions institucionals dels diferents cossos i forces de seguretat, ja siguin de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i/o la mateixa Policia Municipal. És clar que segons l’ex alcalde Carles Puigdemont, el cos dels Mossos també és «policia repressiva» però està per veure si aquest exabrupte cau ara en terra fèrtil com passava abans. Potser sóc un il·lús però m’agradaria que el sectarisme també s’esborrés del govern de la meva ciutat. n

