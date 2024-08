La picant resposta de Maluma a Paula Badosa: “Estic llest, Paula”

Recentment, la tennista de Begur Paula Badosa va debutar a l'US Open amb una contundent victòria per 6-0 i 6-3 sobre la suïssa Viktorija Golubic. Arran d'aquest triomf, li van preguntar a quina persona famosa convidaria a veure un dels seus partits.

La tennista no s'ho va pensar massa i va semblar tenir-ho molt clar en afirmar: "Si hagués de convidar a algú convidaria a Maluma".

Dit això, el cantant colombià ha sorprès a tothom en contestar de manera ràpida a la proposta: "Estic llest, Paula". La tennista va veure la resposta i no va trigar a pujar una captura de les paraules de Maluma en el seu compte d'Instagram, per compartir-ho amb els seus seguidors. Al seu torn, el cantant també havia publicat la seva resposta a través de la mateixa xarxa social, deixant bastant clar que va de debò.

Paula Badosa ha admès públicament que Maluma és un dels seus "crush" entre els famosos, fet que va revelar durant una xerrada a Instagram amb els seus seguidors. Curiosament, la seva parella, el tennista grec Stefanos Tsitsipas, també és fan del cantant colombià, malgrat no haver-ho estat inicialment. La relació entre Badosa i Tsitsipas ha captat l'atenció del públic, tant que l'US Open els ha anomenat "Tsitsidosa" després que guanyessin l'US Open Mixed Madness.

A més, en una entrevista amb Tennis Talks el 2023, Tsitsipas assenyalava el següent: "Soc un gran admirador de Bad Bunny i Maluma... La meva xicota em va preguntar a la primera cita si m'agradava Bad Bunny. Va ser una pregunta capciosa perquè no va determinar si li agradava o no, però jo li vaig dir clar que sí, encara que no tenia idea. Però ara ja soc fan".