Divorcis reials: de la maledicció dels Windsor als fracassos de les borbones Elena i Cristina

"El divorci no entra en els plans de cap rei", com sol repetir Pilar Eyre. No obstant, els fills de reis, com qualsevol mortal, sí que poden agafar camins separats. Les cases reials europees estan plenes d’exemples d’això.

Els Windsor: Carles, Anna i Andreu

El 29 de juliol de 1981 va tenir lloc un dels enllaços nupcials de més interès mediàtic, el "casament del segle", es va dir. El de Carles (75) i Diana. El llavors hereu al tron britànic tenia 32 anys i Diana Spencer, més coneguda després com a Lady Di, acabava de complir els 20. Però l’avui rei d’Anglaterra estava enamorat d’una altra dona, el seu amor juvenil i més tard segona dona, Camilla Parker. I el matrimoni "del segle" va fracassar. "Érem tres en aquest matrimoni, estava una mica atapeït", va admetre a la televisió la princesa abans de divorciar-se del primogènit d’Isabel II.

Però el divorci de Carles no era el primer de la família. La seva tia, la princesa Margarida, ja havia fet el pas anteriorment, separant-se de Lord Snowdon el 1978. Dos germans de Carles van córrer la mateixa sort. Anna (73) es va casar el 1973 amb el ben plantat genet Mark Phillips, que havia participat als Jocs Olímpics de Mèxic i de Múnic. Però ella es va encapritxar després d’un altre capità, Timothy Lawrence (69). El divorci va arribar el 1992, i un any després es va casar amb la seva última conquesta, amb la qual, per cert, continua casada.

Bodes fallides en la família dels Windsor. Ni Ana, ni Carlos ni Andrés van tenir sort amb els seus primers matrimonis. / EPC

El següent germà que es va divorciar va ser Andreu (64). El 1996, el que anys després es va relacionar amb les tèrboles festes amb menors que organitzava el magnat pederasta Jeffrey Epstein es va divorciar de la pèl-roja Sarah Ferguson (64). Aquest enfonsament no va estranyar ningú. Ella mai va acatar el protocol i la premsa sensacionalista sempre la va tractar de "provocadora i vulgar".

Els Grimaldi: Carolina, Estefania i Albert II

La polèmica ha marcat sempre els fills de Rainier i Grace Kelly. Albert II (66) és al capdavant de la casa reial, i tot i que és l’únic que mai s’ha divorciat, la seva biografia amorosa és per emmarcar. Suma fills secrets i extramatrimonials. A més, és pare de dos bessons oficials (Jaume i Gabriela) amb la seva dona, Charlène (46), nedadora de Zimbàbue amb qui es va casar als 53 anys.

La seva germana gran, Carolina (67), va tenir una "bogeria de joventut". Contra vent i marea, als 21 es va casar amb el playboy Philippe Junot, 17 anys més gran que ella. Els rumors d’infidelitat de Junot van sobrevolar la parella durant els dos anys que van estar casats. Després, ella va enllaçar diverses aventures, amb el tennista Guillermo Vilas (71) i amb Roberto Rossellini (74), fill d’Ingrid Bergman. Però el seu amor veritable va ser l’empresari Steffano Casiraghi, amb qui es va casar i va tenir els tres fills grans (Andrea, Carlota i Pierre). Desgraciadament, ell va morir el 1990 en un tràgic accident a bord d’una llanxa. Carolina va sortir després amb l’actor Vincent Lindon fins a trobar Ernest de Hannover (70), el príncep alemany i noble més busca-raons i borratxo d’Europa. Es va casar embarassada de la seva filla Alexandra el 1999. De fa una dècada fan vides separades.

Al capdavant, Carolina, Alberto II i Estefanía. Els fills de Grace Kelly i Rainiero han tingut una vida amorosa plena d'escàndols. / EFE

Finalment, Estefania (59), coneguda als 80 com la princesa rebel (per la llista de nòvios, com el pilot Paul Belmondo o Anthony Delon, el seu deliri circense i els seus primers passos en la música, ja que va arribar a treure dos discos). Es va enamorar del guardaespatlles del seu germà i es va casar amb ell. Abans del segon aniversari i amb dos fills en comú, ell va protagonitzar un dels escàndols sexuals més grans del segle passat: les tòrrides escenes de Daniel Ducret (59) tenint sexe amb una stripper en una piscina de la Costa Blava. La princesa el va reemplaçar després pel seu guardaespatlles, Jean-Raymond Gottlieb (57), i hi va tenir una altra filla. Més tard va tenir nòvios variats, un domador d’elefants i un artista de circ, Adans Lopez Peres, de qui es va separar el 2005. Des d’aleshores és feliçment soltera.

Els borbons: Elena i Cristina. La "interrupció de la relació matrimonial", com es diu en clau reial quan una parella ha partit peres, no és nova en les monarquies europees. El cas d’Elena (60) i Jaime de Marichalar (61) va obrir la veda a la Casa Reial espanyola. "Després de 12 anys de matrimoni i dos fills en comú, Sa Altesa Reial la Infanta Elena i Jaime de Marichalar han convingut "el cessament temporal de la convivència conjugal". En realitat, la relació entre Elena i Jaime feia aigües des el 2001. Mai va acabar de transcendir el motiu de la ruptura, i mai més han tornat a tenir parella oficial cap dels dos després.

Una mica més abrupta i dolorosa va ser la confirmació el 2023 del final del matrimoni de la seva germana Cristina (59) amb Iñaki Urdangarin (56), a qui va donar suport quan era a la presó i la separació del qual va arribar després de les fotos a Lecturas d’ell agafat de la mà passejant per la platja amb una companya de feina, Ainhoa Armentia (43).

