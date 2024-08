Primera intervenció policial en un Mercadona pel fenomen social d'anar a lligar al supermercat

El que va començar com una broma s'ha convertit en un problema. El vídeo que es va fer viral a les xarxes socials fa uns dies, en el qual dues dones anaven a un Mercadona per buscar parella en l'horari de 19 a 20 hores, ha arribat massa lluny.

La majoria de supermercats de la cadena valenciana distribuïts per tota Espanya estan experimentant, en primera persona, el poder de mobilització de les xarxes socials, ja que alguns estan tenint conflictes amb moltes de les persones que es presenten en el supermercat expressament per provar aquest truc.

És el cas del que ha ocorregut aquest dijous a Bilbao, concretament en l'establiment del carrer Rodríguez Arias, en el qual l'Ertzaintza ha hagut d'intervenir per la gran quantitat de persones que es trobaven en el supermercat. La majoria eren joves que acudien amb la intenció de lligar i gravar-ho per pujar la seva experiència a les xarxes.

Què és el que va passar?

A les 20.30 hores, diverses persones s'acumulaven en els passadissos, tots ells amb pinyes boca avall en els seus carrets de la compra, fent ús del codi per indicar que estan a la recerca de l'amor. El vigilant de seguretat de la botiga es va adonar que l'afluència de gent superava l'aforament permès en l'establiment.

El supermercat estava abarrotat, tant en els passadissos de la secció de fruites i verdures com a l'entrada de la botiga, per la qual cosa el vigilant no va tenir més remei que trucar a l'Ertzaintza, ja que era impossible controlar la situació per si sol.

Desallotjament sense incidents

Quan els agents de la policia autonòmica van arribar, es van veure obligats a desallotjar a algunes de les persones que estaven en el Mercadona per evitar incidents. Durant aquest procés, l'Ertzaintza no va identificar ningú ni va realitzar cap detenció.

Una simple broma de TikTok ha mutat en un fenomen social que està tenint conseqüències que segur eren inimaginables per a aquelles dues dones que simplement van publicar un vídeo en clau d'humor. I per a la soltera de First dates que, suposadament, va iniciar la tàctica d'anar a lligar a la cadena de supermercats.

Ara només queda esperar que la immediatesa de les xarxes posi de moda, molt probablement, un nou repte viral, que deixi enrere aquest Tinder d'Hacendado.