Cristiano Ronaldo es declara a Georgina i aquesta és la seva resposta
Hi haurà casament?
El Periódico
El passat dilluns Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo es van comprometre després de nou anys de relació. L'anunci es va fer a través de les xarxes socials, on Georgina va mostrar una imatge de l'anell de compromís que Cristiano li havia regalat. En el post deixa clara la seva decisió: "Sí, vull. En aquesta i en totes les meves vides".
La parella va iniciar la seva relació fa nou anys, a finals del 2016, i ja tenen cinc fills, encara que només dos són fruit de la seva relació. El futbolista va conèixer Rodríguez mentre ella treballava com a assistent de vendes en una botiga de Gucci de Madrid. El gener de 2017 la seva relació es va fer oficial quan la model va acompanyar Ronaldo a la cerimònia de la FIFA The Best Awards, on ell va ser guardonat com a millor jugador de l'any.
La primera filla de la parella, Alana Martina, va néixer el novembre del 2017. L'abril del 2022 va néixer la seva segona filla, Bella Esmeralda, un moment en què la parella també va anunciar la mort del germà bessó d'aquesta. "No hi ha explicació per això. M'ha portat molt d'amor, però també molta foscor. Les meves amigues han estat al meu costat, Cristiano també. Gràcies a Déu he tingut la sort de poder compartir aquesta tragèdia amb aquesta gent, amb la meva gent. Això és el que m'ha ajudat", va expressar Rodríguez sobre la pèrdua en una entrevista a 'El Hormiguero'.
Per part seva, el jugador d'Al-Nassr ja tenia un fill quan va conèixer Georgina, Cristiano Jr., va néixer l'any 2010, encara que es desconeix qui és la mare del jove. A més, l'any 2017, quan Cristiano començava la relació amb Georgina, van néixer Eva i Mateo, dos nens nascuts per gestació subrogada.
Quan Ronaldo va fitxar per Al-Nassr F.C., la família es va mudar a l'Aràbia Saudita, on actualment viuen. De moment, no han transcendit més dades sobre el casament de la parella.
