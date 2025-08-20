Un membre de la reialesa noruega acusat per maltractament domèstic i violacions
Marius Borg Høiby, el jove fill de Mette-Marit està imputat per uns 32 delictes
EFE
El passat dilluns, el fill de la princesa Mette-Marit de Noruega va ser acusat formalment per la Fiscalia del país per diversos delictes. Marius Borg Høiby s'haurà de presentar davant els jutjats per quatre casos de violació i maltractament a les seves parelles.
Høiby, fruit d'una relació de Mette-Marit anterior al seu matrimoni amb el príncep hereu Haakon, havia estat imputat a finals de juny d'una vintena de delictes, una llista que ara ha augmentat a 32. La relació inclou també diversos actes violents contra una altra ex-xicota, danys, alteració de l'ordre públic i de filmar els òrgans sexuals de diverses dones sense el seu coneixement i consentiment, va explicar en una roda de premsa a Oslo el fiscal Sturla Henriksbø.
"Es tracta d'actes molt greus que poden deixar empremta i destruir vides. La pena màxima per als delictes esmentats a l'acusació és de presó de fins a 10 anys", va dir el fiscal. Henriksbø va ressaltar la importància que hi hagi "igualtat davant la llei" i va emfatitzar que la vinculació de Høiby amb la família reial noruega no implicarà que "sigui tractat de manera més o menys dura que si aquests fets fossin comesos per un altre". La Fiscalia espera que el judici contra Høiby comenci a mitjans de gener del 2026.
Tres detencions
Més d'una desena de persones figuren com a perjudicades en el cas, entre elles diverses exparelles del jove de 28 anys, va informar la Policia a finals de juny quan es va donar per finalitzada la investigació. Høiby només reconeix delictes de violència contra una dona i amenaces a un home, però no les violacions.
El fill de Mette-Marit ha estat detingut tres vegades fins ara des que l'agost de l'any passat va ser retingut unes hores després d'un incident a l'apartament d'una ex-xicota.
El seu habitatge a Skaugum, a la mateixa propietat on resideixen els prínceps hereus Haakon i Mette-Marit, va ser registrat per agents policials.
Høiby va admetre pocs dies després de la primera detenció part de les acusacions i va reconèixer tenir problemes amb l'alcohol i altres drogues a més de patir problemes psíquics.
La Casa Reial noruega s'ha mostrat reticent a comentar el cas, que ha generat molta atenció mediàtica en aquest país nòrdic, tot i que Haakon ha admès la "gravetat" de les imputacions i Mette-Marit ha reconegut que l'any passat va ser "molt dur" i que la família va rebre "ajuda professional" del sistema sanitari.
Høiby no té compromisos oficials amb la Casa Reial, encara que acudeix a algunes celebracions com els aniversaris dels seus germanastres i sempre ha mantingut la relació tant amb Haakon com amb els reis Harald V i Sònia.
