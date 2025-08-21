Què està passant entre Shakira i la seva exparella Antonio de la Rua?
Quinze anys després de la seva ruptura tornen a tenir relació
Redacció Yotele
Shakira, Beyoncé i Taylor Swift són les tres úniques estrelles que han aconseguit fer sold out al Sofi Stadium de Los Àngeles. Però l'artista llatina ha estat l'única capaç d'omplir-lo dues vegades. Tot i que això és impressionant, ara ve la bomba de la notícia: entre el públic hi havia Antonio de la Rua.
El que durant anys va ser un secret de domini públic a la indústria avui es confirma: Shakira i Antonio van reprendre la seva col·laboració professional, manejant-la amb absolut sigil.
A la seva primera etapa junts, Antonio va ser determinant per impulsar la carrera internacional de la cantant, deixant empremta en discos icònics com Laundry Service i Fixació Oral. Fins i tot, Shakira li va dedicar “Dia de Gener” amb la frase: “Et vaig conèixer un dia de gener…”, va recordar a Los Angeles Times.
Avui aquesta aliança demostra novament la seva eficàcia. Els resultats parlen per ells mateixos: la barranquillera ha superat totes les expectatives, tant en xifres com en impacte mediàtic, força escènica i en la capacitat de convertir la seva gira en un fenomen cultural. Els seus números la col·loquen a l'altura de Coldplay, Beyoncé i Taylor Swift.
Els que coneixen tots dos asseguren que la seva entesa és immediata: cadascú sap perfectament quin és el seu paper, i aquesta claredat es tradueix en un engranatge que potencia les seves fortaleses individuals.
Més enllà de qualsevol història personal, el que han construït és una amistat sòlida i, sobretot, una societat creativa i estratègica que torna a brillar com una fórmula guanyadora.
Mike Rapino, CEO de Live Nation i una de les figures més influents de l'entreteniment en viu, també hi va ser present. I, com sol passar en aquest mitjà, els gestos diuen més que les paraules: en la publicació posterior al xou, Rapino va compartir tres fotos de Shakira… i una imatge al costat d'Antonio de la Rua. Una picada d'ullet que deixa entreveure que, després de tants anys, aquesta aliança estratègica torna amb força.
Amb aquesta fotografia, queda clar que estan reescrivint les regles del joc a l'entreteniment i que, com les grans amistats, això tot just comença.
