Investigación
La mort en directe de l’‘streamer’ francès Jean Pormanove “no va ser causada per tercers”, segons l’autòpsia
La Fiscalia assenyala que «les causes probables de la mort semblen ser d’origen mèdic i/o toxicològic», tot i que encara queda un últim examen que necessitarà la raó de la mort
Leticia Fuentes
Tres dies després de la mort de l’estrímer francès, Raphaël Graven, també conegut a les xarxes com a Jean Pormanove, l’informe de l’autòpsia ha revelat aquest dijous les causes que van produir la seva mort. «Els metges consideren que no va ser d’origen traumàtic ni va estar relacionada amb la intervenció d’un tercer», ha indicat la Fiscalia de Niça en un comunicat de premsa.
Els metges que han examinat el seu cadàver han conclòs que no presentava lesions traumàtiques, ni internes ni externes, ni lesions compatibles amb cremades. Han observat, però, la presència d'alguns hematomes i lesions cicatritzades, sobretot a les extremitats inferiors. La Fiscalia ha afegit que, per tant, «les causes probables de la mort semblen ser d’origen mèdic o toxicològic». Tot i així, encara falten uns últims exàmens toxicològics i anatomopatològics que ajudaran a precisar les causes exactes de la mort.
La mort de Graven després de suportar humiliacions, cops i vexacions durant gairebé 300 hores retransmeses en directe a la plataforma Kick ha generat una intens debat a França sobre els límits a internet, especialment, la falta de filtres de seguretat de les plataformes d’estríming davant la tendència d’alguns usuaris a fomentar la violència en directe.
10.000 usuaris testimonis de la seva mort
Pormanove va morir en directe mentre dormia davant l’atenta mirada d’uns 10.000 usuaris. Durant les llargues hores d’humiliacions i violència extrema, ningú va trucar a la policia ni va denunciar l’estríming, malgrat les súpliques de l’home de 46 anys. «Sisplau, deixeu-me ja. (...) Trucaré a la policia», cridava mentre els participants d’aquest macabre repte —Owen Cenazandotti, conegut com a Naruto; Safine Hamadi, àlies Safine, i Coudoux— seguien amb l’espectacle.
Graven, exmilitar, comptava amb uns 600.000 seguidors i era conegut a les seves diferents plataformes digitals per filmar-se patint humiliacions per part d’altres homes, influencers, i en ocasions pel seu propi germà, que precisament en les últimes hores s’ha defensat de les crítiques. «Era contingut molt trash», però «tot era consensuat i estava sota control», insisteix, si bé les imatges mostren al contrari. Un home desesperat per sortir d’aquesta casa, amb el rostre ple de pintura i exhaust després d’hores de vexacions.
Després de la polèmica mort de l’streamer, la Fiscalia de Niça ja ha obert una investigació amb els participants i la mateixa plataforma Kick al centre. Tots ells tenen una investigació prèvia pel mateix motiu, arran de la denúncia del mitjà Mediapart
L’Alta Comissionada per a la Infància i exministra d’Infància, Joventut i Família, Sarah El Haïry, també ha qualificat el que ha passat d’‘horrible’ al seu compte de X i n’ha responsabilitzat Kick: «Les plataformes tenen l’enorme responsabilitat de regular el contingut en línia perquè els nostres nens no estiguin exposats a contingut violent».
