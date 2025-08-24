Ana Obregón decep per les seves contradiccions envers la protecció dels menors
Va lluitar perquè Aless Lequio no sortís als mitjans, i ara sobreexposa a la seva neta entre dues i tres vegades l'any a les portades de les revistes del cor
Laura Fa
Ana Obregón es contradiu en la presa de les seves decisions. Abans protegia al seu fill de la premsa rosa i ara exposa la seva neta a cada revista i entrevista que fa. Quina diferència hi ha? "Vull que em recordin com la dona que va viure intensament, va morir amb el seu fill i va ressuscitar amb la seva neta", aquest és el titular que va aparèixer en el seu posat estiuenc a la revista ¡Hola!
L'abril de 2023 va presentar a Ana Sandra per primera vegada en portada. També va vendre el seu bateig al desembre i vuit mesos més tard posava amb ella en biquini a casa seva, Mallorca. I el desembre del mateix 2024 la neta es va convertir en l'Estrella de Nadal de la portada. Com ambdues compleixen anys al març, una altra entrevista i portada compartida i finalment, la portada d'aquesta setmana. Això és ètic? Quantes vegades exposarà a la menor a les portades de la premsa rosa?
El més cridaner és que Ana, juntament amb Terelu i Eugenia Martínez de Irujo, va ser de les primeres famoses que van aconseguir que els mitjans no poguessin ensenyar les cares dels nens. Aless Lequio era objectiu diari dels paparazzis. Fins que es va plantar. Va recórrer al Defensor del Menor i va aconseguir que s'haguessin de pixelar els menors. “Els nens han de ser nens”, repetia llavors sense parar. Doncs d'aquest discurs en queda poc o res. Ara la nena posa. A cara descoberta. Com si allò hagués estat una altra vida. I, a sobre, va explicar que el que guanyés amb tots els posats aniria a la Fundació Aless Lequio. No va ser així, i la premsa ho va descobrir. Es va enfadar moltíssim quan li preguntem sobre això. Ho va justificar dient que “ara tinc una boca més per alimentar”. I tan ampla. Al programa de Sonsoles Ónega (Antena 3), fins i tot va defensar que amb aquesta exposició pública no estava fent mal a ningú i que l'única cosa que intenta és compartir la seva felicitat. Es va oblidar de recordar que potser l'única damnificada podria ser la nena, com ella mateixa va vaticinar quan va buscar l'anonimat del seu fill.
De totes maneres, al mateix programa va afegir que, a partir de l'any que ve, no trauria més portades amb la filla-neta. No sabem si la portada d'aquesta setmana és una última tirada per fer caixa. Tampoc sabem si complirà la seva paraula perquè la veritat és que, a les xarxes socials, veiem molts vídeos del dia a dia de la menor, alguns força pertorbadors com el d'Ana Sandra bufant les espelmes de l'aniversari del seu pare mort, una escena que deixa una sensació estranyíssima, pertorbadora.
A tot això s'hi suma un detall que sempre sobrevola el tema: Alessandro Lequio, avi biològic de la nena, ja va deixar clar que no la coneix ni la vol conèixer. La seva negativa frontal a aquesta neta filla és difícil d'entendre si, com sosté Ana, la gestació va ser la darrera voluntat d'Aless. Aquesta distància alimenta el dubte de si aquell desig va ser tan nítid com ella ho presenta.
I sí, sabem què ha passat: ha perdut un fill. Un dolor insuportable que qualsevol tem i respecta. I potser per això, per aquest escut emocional, es frena la crítica. Però el que està fent és tan bèstia que no podem mirar cap a una altra banda. Aquesta nena creix entre càmeres, titulars i un duel que no li correspon. Quan 'El conte de la criada' semblava una distopia, casos com aquest demostren que, de vegades, estem més a prop de Gilead del que ens agradaria admetre.
