Ja és oficial! Lamine Yamal confirma la seva relació amb Nicki Nicole amb aquesta foto
Alexandra Costa
Era un secret de domini públic, però Lamine Yamal s’ha encarregat d’acabar de confirmar la seva relació amb Nicki Nicole. Ha sigut a través d’una fotografia que el mateix futbolista ha compartit en les xarxes socials amb motiu de l’aniversari de la cantant argentina. A la imatge, tots dos posen junts –amb ell agafant-la per la cintura– durant la celebració dels 25 anys que l’artista compleix aquest dilluns.
De la polèmica festa de Lamine al iot a Mònaco
Els rumors sobre aquest festeig, que no ha deixat indiferent a ningú, es remunten al passat mes de juliol, quan Nicki Nicole va acudir com a convidada a la tant mediàtica com controvertida festa de l'extrem del FC Barcelona, que va celebrar la seva majoria d'edat en una finca privada d'Olivella, a la comarca del Garraf.
Més tard, la presència de la cantant argentina a la llotja de l'estadi Johan Cruyff, acompanyant a la família i amics de la jove perla blaugrana durant la celebració del Gamper, no va fer més que alimentar les especulacions entorn d'una possible relació entre tots dos. També el davanter va posar de la seva part quan, prèviament a la disputa d'aquest partit contra el Como, va desfilar amb una fotografia de la cantant com a fons de pantalla del seu mòbil.
Fa tan sols uns dies, Mounir Nasraoui, pare de Lamine, atenia els mitjans per a desentendre's dels rumors al·legant que ell ni tan sols sap qui és Nicki Nicole: "No sé ni la seva imatge, com és la seva cara, no et puc dir si està sortint o no, no ho sé. Jo escolto música urbana dels Estats Units, no escolto música d'aquí", va dir. Mentrestant, els usuaris es feien ressò a les xarxes de les imatges de l'internacional espanyol a bord d'un iot a Mònaco, sempre acompanyat de la seva nova (i ara també oficial) parella, i l'intercanvi d'històries d'Instagram on tots dos se citaven en el seu duel particular del videojoc Mario Kart.
