Taylor Swift i Travis Kelce anuncien el seu compromís després de dos anys de relació
La superestrella Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce han anunciat aquest dimarts el seu compromís després de gairebé dos anys de relació a través de les seves xarxes socials. "La teva professora d'anglès i el teu professor d'educació física es casen", han compartit al costat d'unes imatges en les quals es veuen molt encaramel·lats i mostren l'anell de compromís.
El juliol de 2023, Travis Kelce va confessar en el seu pòdcast 'New Heights' que havia intentat acostar-se a Swift durant un concert de la gira 'The Eras Tour'. La seva idea era lliurar-li una polsera de l'amistat amb el seu número de telèfon, encara que no el va aconseguir.
L'artista i el jugador dels Kansas City Chiefs van començar la seva relació el setembre de 2023, quan van saltar els primers rumors després que Swift aparegués en un partit dels Kansas City Chiefs, fins i tot acompanyada de la seva mare, Donna, mesos després que la cantant trenqués amb el seu ex-xicot, Joe Alwyn. No va ser fins un mes després, a l'octubre, que es van deixar veure públicament de la mà per Nova York.
A partir d'aquest moment, la cantant va continuar assistint a diversos partits de l'equip, inclòs el de la Superbowl, on els Chiefs es van alçar amb la victòria davant els San Francisco 49ers, i Swift es va llançar a celebrar el títol amb el seu nòvio. Per part seva, Kelce també va demostrar el seu suport a Swift assistint a diversos concerts del famós 'The Eras Tour'.
Tot elogis
Fa unes setmanes, l'artista estatunidenca va triar el pòdcast que Kelce presenta al costat del seu germà per a anunciar el llançament del seu pròxim disc, 'The Life of a Showgirl'.
L'ala tancada dels Kansas City Chiefs també va oferir recentment una entrevista amb 'GQ' en la qual va abordar la seva relació amb la superestrella. "Mai havia conegut a algú en la meva mateixa situació, no havia tingut una parella que entengués l'escrutini, els alts i baixos d'estar davant de milions de persones. Va ser molt fàcil identificar-me amb ella, veure l'esgotada que se sentia després dels concerts. Pot ser que no es consideri una atleta. Ella mai li diria a ningú que ho és. Però he vist el que passa. He vist la quantitat de treball que realitza i és al·lucinant", va expressar.
En la seva xerrada, Travis va reconèixer l'admiració que sent cap a la seva parella: "La gent se sent atreta per la seva manera d'actuar i per com fa que tot l'estadi se senti en una petita sala amb ella. És tan bona captivant a tothom i fent que tots se sentin com en una situació íntima. Crec que només amb això, transmet tanta calma i serenitat. És bella. És aquí a dalt, fent que tots se sentin a gust".
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas