Vols el Funko Pop de Lamine Yamal?
La col·lecció de figures amplia constantment la seva cartera de personatges i ara li ha tocat al jove futbolista
Andrea Riera
El jove futbolista, Lamine Yamal, amb tan sols 18 anys ha trencat fronteres mundials. I és que és considerat com un dels millors jugadors del món. A més, aquest any ha estat nominat amb la Pilota d'Or 2025.
A més de conquerir els aficionats amb el seu talent als estadis, Lamine ha fet ara el salt al món de les col·leccions amb el seu propi Funko Pop.
Funko, una marca líder en estil de vida de la cultura pop, ha anunciat la darrera incorporació a la seva creixent línia esportiva amb el nou Funko Pop Lamine Yamal, en col·laboració amb el FC Barcelona.
Aquest nou llançament reforça el compromís de Funko d'arribar a tots els fans del món de l'esport, mostrant els talents més brillants del futbol i capturant la pròxima generació d'icones a l'inconfusible format Funko Pop.
"Lamine Yamal representa l'emocionant futur del futbol i és un exemple de la nova onada de talent que està captant la imaginació dels aficionats a tot el món", va declarar Lucy Salisbury, directora de Llicències i Estratègia de Retail del Grup a Funko EMEA.
"Estem encantats de celebrar la passió pel futbol amb l'expansió de la nostra sèrie Pop Football, introduint una figura col·leccionable que els fans podran conservar durant anys. Aquest nou Pop reflecteix la nostra dedicació per atraure i fidelitzar nous seguidors a la nostra categoria d'esports", va afegir Salisbury.
El ninot de Lamine Yamal presenta el fenomen jove amb l'equipació local del FC Barcelona. Aquesta nova figura col·leccionable és un article imprescindible per als aficionats culers i per als seguidors d'aquesta jove estrella en ascens del futbol mundial.
La prevenda està disponible des del passat dimarts 19 d'agost .
