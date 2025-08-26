Xavier Valls es reicorpora a TV3 després de patir un infart: "Ahir em van salvar a mi, demà us poden salvar a vosaltres"
El presentador torna a agafar les regnes del programa 'Onze' amb un missatge d'agraïment a la sanitat pública
Balma Simó
La nit d'aquest dilluns a Esport3 va estar marcada per un moment especial: el retorn de Xavier Valls al capdavant del programa 'Onze'.
Després de setmanes allunyat dels focus a causa d'un greu problema de salut, el presentador va tornar a aparèixer en pantalla, visiblement emocionat i amb un discurs carregat de gratitud. "Em van salvar la vida", va confessar just a l'arrencar el programa, en referència a l'equip sanitari que el va atendre quan va patir l'infart.
El valor de la sanitat pública
Durant la seva intervenció, el periodista no va dubtar a reconèixer el treball de tots els professionals implicats en la seva recuperació: "Gratitud infinita a la sanitat pública tan meravellosa que tenim en aquest país, que van estar de matrícula d'honor".
A més, en cap moment del discurs s'oblida de la importància de la salut pública i el compromís dels qui l'integren. "Des dels nois que van venir amb la primera ambulància fins al metge que em va intervenir, el doctor Guillem Muntané, passant pel pilot de l'helicòpter. Van estar tots de cinema".
Al seu torn, va deixar clar que l'administració sanitària és un pilar fonamental: "Ahir me la van salvar a mi [la vida] i demà us la poden salvar a vosaltres".
La calor dels companys i del públic
A les xarxes, la tele pública catalana ha volgut mostrar el seu retorn a la redacció, on el periodista ha estat rebut amb aplaudiments per tots els seus companys, un gest que l'ha emocionat. Amb el seu humor habitual, ha trencat el gel: "Sou uns cabrons".
El periodista també ha aprofitat per a enviar un missatge a l'equip d'esports que l'acompanyen en el dia a dia: "M'haureu d'aguantar una temporada més com a mínim. Tothom a treballar", ha finalitzat.
Un referent del periodisme esportiu
Amb una llarga trajectòria a la televisió pública catalana, Valls és una de les cares més conegudes del periodisme esportiu. Des dels anys noranta ha estat al capdavant d'espais com 'Esport Club', 'Gol a Gol' i ara 'Onze', programa que analitza l'actualitat futbolística amb un estil pròxim i directe.
Durant la seva absència, el periodista Marc Cornet ha estat qui ha assumit el repte de substituir-lo, mantenint viu l'esperit del programa sense perdre la seva essència.
Retorn amb energies renovades
Després de la seva rebuda en antena, el conductor ha reprès el seu paper habitual amb naturalitat: "Tenim ganes de parlar de futbol".
Amb aquesta frase va donar pas a l'actualitat esportiva, marcada per l'inici d'una temporada intensa a can Barça (com és habitual en les últimes temporades), amb el retorn al Camp Nou, els fitxatges d'última hora i les polèmiques habituals.
