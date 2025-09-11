Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava

El Tribunal Suprem d’Austràlia ordena retornar més de mig milió d’euros a la família i alerta del risc de manipulació en persones grans vulnerables

El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava

El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava / arxiu

Bruna Segura

Girona

El Tribunal Suprem d’Austràlia ha declarat nul el testament de Lionel Cox, un jubilat de 92 anys que va deixar una herència de 930.000 euros a una infermera que el va atendre durant només 24 dies, en considerar que hi havia circumstàncies sospitoses en la redacció del document.

Segons la investigació, la infermera Abha Anuradha Kumar va preparar el testament després de saber que Cox no n’havia fet cap, i s’hi va designar com a única hereva i executora, amb dues treballadores com a testimonis. Cox, que no tenia descendència ni familiars directes, va morir poc després de pneumònia. Kumar va gestionar el certificat de defunció, va accedir a les claus de casa seva i va prendre el control dels seus béns.

El Suprem ha ordenat a Kumar retornar 510.000 euros i ha revelat que va gastar uns 140.000 euros en advocats per defensar-se. Ja el 2019, el Consell d’Infermeria i Obstetrícia d’Austràlia li havia retirat la llicència per “implicació excessiva en els assumptes personals” del pacient.

La sentència ha estat celebrada pels familiars de Cox, que van impugnar el testament al·legant manipulació i incapacitat de l’ancià per prendre decisions. El cas ha reobert el debat sobre la necessitat de garantir la voluntarietat i la capacitat mental en la redacció de testaments, especialment en persones grans sense vincles familiars pròxims.

Aquest cas posa de manifest la importància de fer els testaments amb garanties legals i transparència, per evitar litigis i la pèrdua de patrimoni en despeses judicials.

TEMES

Tracking Pixel Contents