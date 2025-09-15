Nicki Nicole, la veu argentina que sedueix Lamine Yamal
La cantant s’ha convertit en una estrella incontestable de la música urbana en castellà
Natalia Araguás
Als 25 anys acabats de complir, Nicki Nicole se sent propietària de si mateixa i dels seus temps, i s’ha regalat una etapa de creació sense presses, després d’afrontar la pèrdua del seu pare, Sergio Cucco, que va morir el febrer als 56 anys. Així ho ha explicat la cantant argentina en el seu Instagram, la mateixa xarxa social on ella i el futbolista Lamine Yamal van fer oficial la seva relació fa alguns dies amb una fotografia de tots dos rere un pastís coincidint amb el seu aniversari. En només un lustre, Nicki Nicole s’ha convertit en una estrella incontestable de la música urbana en castellà, després de donar-se a conèixer el 2019 amb Wapo traketero, on li cantava a un presumpte xicot dedicat al mercadeig de drogues. Encara que al videoclip, que es va viralitzar a YouTube, muntava en una bicicleta similar a la BMX vermella amb la qual solia moure’s a Echesortu, el barri de classe mitjana de Rosario on va créixer, fins aquí les similituds amb la seva vida real. Menor d’una família de quatre germans i molt unida a la seva mare, que des del primer moment va recolzar la seva vocació, Nicki Nicole només va compondre «un rap de malfactors» com el que llavors escoltava: ni sortia amb un camell ni es movia en aquest ambient.
Amb influències que van del tango i la cúmbia al soul -Amy Winehouse i Nina Simone estan entre els seus referents-, Nicki Nicole s’ha fet un nom gràcies a la seva música i a les seves sàvies col·laboracions. En la seva carrera va ser decisiu gravar amb Bizarrap, d’on va sortir un dels seus hits, Mamichula, però també amb artistes com Rauw Alejandro, Young Miko, Nathy Peluso, Becky G. i Christina Aguilera, Aitana i Bad Gyal. També s’ha tancat en un estudi amb C. Tangana, encara que els temes finalment no van veure la llum, i va ser una de les primeres a escoltar Tú me dejaste de querer. Llançar un tema conjunt amb Rosalía és un somni pendent.
A la feina van sorgir els seus primers amors: del raper argentí Khea, al seu sonat idil·li amb Trueno, una parella molt estimada en l’ambient trap del seu país que va fer aigües el 2023 i a la qual va dedicar No voy a llorar, de l’àlbum Alma. Després va estar un any amb el cantant mexicà Peso Pluma, però la història va acabar després de transcendir una infidelitat d’ell a Las Vegas. «Quan no et cuiden i no hi ha respecte... Jo allà no m’hi quedo. Jo d’allà me’n vaig», es va despatxar l’artista a les xarxes socials abans de donar per acabada la relació. Un avís per a navegants a Lamine Yamal, a qui va conèixer en la festa del 18è aniversari del davanter del FC Barcelona: els rumors es van disparar després de trobades en discoteques, aparicions de la cantant lluint una samarreta del Barça amb el seu nom i un viatge junts a Mònaco.
Encara que sens dubte el seu nou festeig hagi renovat la seva notorietat, poques cantants llatines són tan escoltades a Spotify (uns 20 milions d’oients mensuals) i poden presumir d’haver aparegut en el programa de Jimmy Fallon i actuat en festes en honor a Leo Messi. «No gaudeixo veient el meu nom a la tele», va aclarir la cantant després de la seva mediàtica ruptura amb Peso Pluma. Tímida, malgrat la seva desimboltura escènica, Nicki Nicole assegura que prefereix que parlin per ella les seves cançons.
