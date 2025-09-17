Vídeo: El cas impactant d'una alemanya amb Síndrome de Tourette que no pot parar de dir "Hitler"
Tot i patir tics verbals involuntaris, aquesta professional ha aconseguit exercir com a metgessa, i explica com gestiona la seva feina amb pacients
El Síndrome de Tourette és un trastorn neurològic que provoca espasmes, moviments o sons repetitius anomenats tics. Sovint, aquests tics poden ser paraules malsonants o insults involuntaris, fet que pot dificultar la vida quotidiana de qui el pateix i generar situacions incòmodes per a qui no coneix l’afectació.
Aquest és el cas d’una metgessa alemanya que, tot i viure amb aquest trastorn, ha aconseguit mantenir una vida professional activa. Un dels seus tics verbals més habituals és cridar el nom de “Hitler” de manera involuntària quan parla amb altres persones.
En una entrevista a la televisió alemanya, recuperada pel compte @andygm.aleman, la metgessa explica que durant les visites mèdiques els tics pràcticament desapareixen: “Afortunadament, en la interacció amb pacients tinc pocs o cap tic. Quan estic concentrada, els tics són molt menors”, afirma.
També detalla que, quan es concentra plenament en una activitat o conversa amb un pacient, els tics es redueixen gairebé del tot. Malgrat que Alemanya manté una legislació molt estricta sobre qualsevol referència al nazisme, en casos com aquest no s’hi pot actuar legalment, ja que es tracta d’un símptoma involuntari.
El testimoni d’aquesta metgessa mostra com, tot i les dificultats que comporta el Tourette, és possible desenvolupar una carrera mèdica amb èxit, sempre que es disposi d’estratègies per gestionar els símptomes en l’àmbit professional.
