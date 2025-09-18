Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

VÍDEO | Lola Índigo es retira dels escenaris durant una època per cuidar la seva salut mental

De tant en tant va bé parar, agafar aire i tornar a ser Míriam Doblas

La cantant Lola Índigo durant una entrevista per Europa Press.

La cantant Lola Índigo durant una entrevista per Europa Press. / Alejandro Martínez Vélez

Ricardo Castelló

L'artista espanyola Lola Índigo porta sobre els escenaris des del 2017, quan va participar en l'edició d'Operació Triomf. Tot i ser la primera expulsada de l'edició, al cap de pocs mesos va començar a fer-se lloc dins el món discogràfic i musical.

Fa uns dies la intèrpret madrilenya de 'La Nena de l'Escola' va ser l'encarregada de posar punt final al tretzè aniversari del festival 'Coca-Cola Music Experience'. Tot i això, va deixar tots els espectadors bocabadats després de comunicar la decisió que ha pres: deixar la música de manera temporal.

El principal motiu que va atorgar a tots els seus seguidors és que necessita prendre's un descans dels escenaris, ja que està "esgotada mentalment". Una decisió que pensa des de fa ja un temps.

Després d'una cançó, la cantant es va obrir amb tots els seus seguidors per anunciar la notícia: "Ara necessitaré un temps per prendre'm un descans. Us estimo molt, però necessitava dir-ho".

Així mateix, Índigo va reconèixer al festival 'Coca-Cola Music Experience' que "fa set anys que treballo sense parar i estic esgotada mentalment". Des que va sortir d'OT, la madrilenya no ha parat de triomfar amb les seves cançons, i s'ha convertit en un dels grans estendards de la música espanyola.

"Aquest és el somni de la meva vida. I per ser aquí com déu mana necessito un break", va sentenciar la cantant madrilenya. Tot i que aquesta decisió ha sorprès molts, ja hi ha hagut artistes com Rosalía o Quevedo que també han optat per prendre's un descans.

@lolaindigtik Lola índigo se retira temporalmente 😔🫶🏼@lola indigo #lolaindigo #musica#retira #cocacolamusicexperience #concierto ♬ sonido original - Mimi🔮🎀🐉🛸

Ara com ara, no se sap quan tornarà a pujar a un escenari, però els seus seguidors ja esperen amb ànsies el moment de tornar-la a veure en acció.

Les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport a la madrilenya: "Lola Índigo és la reina d'Espanya, el xou que té és perfecte..." o "Em sembla totalment normal que es prengui un temps, quan torni ho farà tota l'energia i estant bé".

