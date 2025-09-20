La Gàrgola
Setembre calent
L’agost ha estat un mes calorós. De fet, molt calorós, però les previsions són que aquest setembre sigui també calent. I no parlo, és clar, dels graus que puguin marcar el termòmetres de la ciutat dels quatre rius (els pocs de privats que hi ha perquè els que hi havia instal·lats a la via pública varen desaparèixer per art d’encanteri) sinó perquè la vida ciutadana, els problemes, les angoixes i els maldecaps continuen encesos amb la qüestió sense resoldre de les escombraries i la brutícia generalitzada que ja s’ha imposat en l’imaginar col·lectiu.
Però si les coses de la vila sembla que no acaben de rutllar, sempre és possible que puguin empitjorar. I això pot passar amb la posada en funcionament dels quatre radars de control de velocitat que s’instal·laran a punts sensibles de la ciutat però també del sistema de control de vehicles per assegurar que es respectin els perímetres delimitats com a Zona de Baixes Emissions (ZBE), una àrea urbana que va des de la Devesa fins al carrer Emili Grahit per una banda i de Güell fins el carrer del Carme amb Barri Vell inclòs per l’altra. Aquesta és una mesura que s’aplica perquè les lleis en vigor obliguen als municipis de més de 50.000 habitants a adoptar les disposicions que calguin per assegurar un nivell òptim en la qualitat de l’aire que respirem, que alguns estudis calculen en una reducció de la contaminació del 33%... l’any 2030!. A Girona ens ho hem agafat seriosament, tot i que el BOE que regulava aquesta qüestió de les baixes emissions era del 28 de desembre del 2022, és a dir, el dia dels Sants Innocents! Casualitat o potser ja assenyalava que la serietat de la norma es començava a posar en qüestió?
En qualsevol cas, sembla positiu que es comencin a posar les bases per fer possible no només la millora de la qualitat de l’aire que respirem que és al capdavall el leitmotiv de la normativa legal que ens empara, sinó la mobilitat circulatòria que és la que segurament deu preocupar força més a la ciutadania en general. Efectivament, si hom pregunta al carrer sobre aquest tema, probablement l’interlocutor li digui que troba una qualitat acceptable l’aire que respira (excepte si és veí d’un sector determinat del carrer Barcelona) però en canvi coincidirà en assenyalar que és inadmissible el caos circulatori que sovint es crea, especialment quan cauen quatre gotes i no es veu cap municipal a deu milles a la rodona. Una cosa va lligada a l’altra, és clar, però em pregunto si activant els radars de velocitat per una banda i les càmeres de control ZBE per l’altra posaran alguna espurna de solució o només serviran per recaptar milers d’euros amb sancions que a la vegada serviran per dissenyar el pla real de futur?
Segons s’ha comunicat abastament, els vehicles matriculats a Girona no tindran cap problema (a menys que els controls facin figa, cosa també probable), però em pregunto què passarà amb els vehicles que venen d’arreu de les comarques per veure partits de futbol a Montilivi o de bàsquet a Fontajau? Es multaran directament o se’ls avisarà perquè facin bondat i aconsegueixin la corresponent credencial ambiental (previ adquisició d’un cotxe nou, és clar)? Serviran perquè la circulació al centre de la ciutat millori? De retruc s’habilitaran espais a les rodalies i es facilitarà transport públic adequat? La plantilla de la Policia Municipal de què disposa actualment la ciutat serà suficient per gestionar aquesta «patata calenta» que se’ls hi ve al damunt?
De moment, l’alcalde Lluc Salellas ja ha anunciat que a finals d’aquest any presentarà un projecte de «pacificació» de la plaça de Catalunya que de retruc afectarà al carrer Sant Francesc. Cal pensar que aital mesura suposarà l’eliminació del trànsit rodat per la plataforma (que encara espera la reforma promesa per l’ACA) excepte càrrega i descàrrega, serveis públic, taxis, ambulàncies i un llarg etcètera. Recordem que el nyap de la «prova pilot» no va servir per a res i, per tant, amb aquest antecedent, els tècnics ja tenen camí per córrer amb possibilitats reals de millora. Si tot plegat, radars i controls ZBE serveixen al capdavall per treure més fums, més contaminació i menys caos circulatori, benvinguts siguin. No sé perquè sóc pessimista...
