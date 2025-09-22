Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Commoció cerebral

Tom Holland, hospitalitzat d’urgència després de tenir un accident en el rodatge d’‘Spiderman’

L’estrella es prendrà un descans del rodatge com a mesura de precaució i tornarà al set d'aquí a uns dies

L’actor britànic Tom Holland.

L’actor britànic Tom Holland. / EFE/HANNAH MCKAY

Laura Estirado

Barcelona

L’actor britànic Tom Holland va patir una commoció cerebral lleu en el set de rodatge de la seva pròxima pel·lícula de superherois ‘Spider-Man: Brand New Day’. El contratemps va acabar amb l’actor, de 29 anys, traslladat d’urgència a l’hospital, segons ha confirmat la revista ‘Variety’.

Segons aquesta publicació, l’estrella es prendrà un descans del rodatge com a mesura de precaució i tornarà al set en uns dies. Sony, que produeix la pel·lícula juntament amb Marvel Studios, es reuneix aquest mateix dilluns per elaborar un pla de cara al futur. Ningú més va resultar ferit durant l’incident.

Rodava una caiguda

Tal com explica ‘Deadline’, Holland va resultar ferit mentre rodava una escena d’acció que implicava una caiguda. El diari sensacionalista ‘The Sun’, citant un portaveu del Servei d’Ambulàncies de l’Est d’Anglaterra, concreta: «Ens van trucar a les 10.30 del matí de divendres per atendre un pacient que havia patit una lesió a Leavesden Studios a Watford», amb referència als estudis de Warner Bros., situats al nord de Londres. «Es va enviar una ambulància al lloc i el pacient va ser traslladat a l’hospital per rebre atenció addicional».

