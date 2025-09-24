La confessió de la Reina Camil·la sobre un detall escabrós de la seva adolescència
La jove va denunciar-ho a la policia
Agnès Andreu
Reis, reines, prínceps i princeses, tots tenen alguna cosa a amagar. Però sempre hi ha un moment en què tot surt a la llum o bé, per voluntat pròpia o per filtracions. Aquest és el cas de la reina Camil·la, la qual va ser víctima d'un intent d'agressió sexual quan era adolescent, segons les confessions que li va fer a Boris Johnson, el llavors alcalde de Londres. 'Power And The Palace', de Valentine Low, és el nou llibre sobre la monarquia britànica on podem trobar detalls escabrosos com aquests.
I és que en un dels fragments d'aquest llibre, que analitza la relació entre la família reial britànica i diversos polítics del país i que va ser publicat com a avançament el 31 d'agost passat a 'The Times', es descriu una trobada que va tenir lloc el 2008 entre Johnson -llavors alcalde de Londres- i Camil·la.
Segons Guto Harri, que va treballar com a director de comunicació per a Johnson durant aquella època, Camil·la va convidar el polític conservador a Clarence House per a una primera reunió. Va ser allà, durant aquesta trobada, on la reina va compartir un episodi profundament esgarrifós de la seva adolescència, amb relació al pla de Johnson d'obrir tres centres de crisi per a víctimes de violació a Londres.
El llibre narra que quan la dona del monarca tenia entre 16 i 17 anys, un home va intentar tocar-la de manera inapropiada mentre es dirigia amb tren cap a l'estació de Paddignton. Segons Harri, quan Johnson va preguntar què va ser el que va passar després, Camila va respondre: "Vaig fer el que la meva mare em va ensenyar. Em vaig treure la sabata i li vaig donar un cop de taló als testicles". En arribar a l'estació, la mateixa Camil·la va denunciar l'incident a la policia, segons apunta el llibre.
Aleshores, Johnson volia obrir tres centres d'atenció a víctimes d'agressió sexual. I encara que ja n'existia un al sud de Londres, perseguia obrir-ne d'altres a l'est, oest i nord de la ciutat. I Harri va declarar sobre això: "Crec que va obrir formalment dos dels tres. Ningú va preguntar per què l'interès ni el compromís. Però a això es va referir tot".
Un dels temes que ha ocupat més temps a l'agenda pública de Camil·la ha estat precisament donar visibilitat i suport a les víctimes de violació, violència domèstica i abús sexual. Aquest març, va mostrar públicament el seu suport a Gisèle Pelicot (supervivent d'un dels casos de violació amb més abast els darrers anys). A més, el 2024, la reina també va celebrar una recepció al palau de Buckingham per reconèixer la feina dels que donen suport a les supervivents d'agressió sexual i, alhora, per rellançar el projecte 'Wash Bags', una iniciativa que proporciona articles de tocador a persones afectades per violació i abús.
