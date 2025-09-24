Un famós periodista s'enfronta a un taxista a Madrid després d'un episodi de catalanofòbia
El periodista explica que el conductor va deixar de parlar-li quan va sentir que conversava en català amb un company
El periodista Carles Francino ha relatat en el programa El racó de pensar de la Cadena SER Catalunya un episodi de catalanofòbia viscut recentment a Madrid.
Francino explica que, després de sopar amb uns companys, va pujar en un taxi amb un d’ells. La relació amb el conductor va ser inicialment cordial, però la situació va canviar quan ell i el seu amic van començar a parlar en català dins del vehicle.
Segons el periodista, el taxista va deixar de contestar les seves indicacions i va mantenir un silenci absolut fins al final del trajecte. En baixar del vehicle, Francino va tancar la porta amb un cop i, en aquell moment, el conductor li va retreure l’actitud. Quan Francino li va preguntar quin era el problema, l’home li va respondre: “He deixat de parlar perquè parlàveu en català”.
Davant d’aquesta resposta, el periodista va confessar sentir-se indignat i ofès: “Em va agafar tanta ràbia que em va sortir una mala llet que jo no tinc”, va dir.
Aquest nou testimoni se suma a altres casos que evidencien que parlar en català fora de Catalunya encara pot generar rebuig i discriminació.
