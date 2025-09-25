Famosos
Fati Vázquez destapa la seva relació amb Lamine Yamal i li llança una advertència: «No està ben assessorat»
La creadora de contingut es va sincerar en el pòdcast ‘En todas las salsas’
Ricardo Castelló
Lamine Yamal i Nicki Nicole estan més enamorats que mai, tot i que cal recordar que van començar a mantenir una relació fa poc temps, ja que durant les vacances, el ‘10’ culer’ va ser enxampat amb la creadora de contingut Fati Vázquez i van ser portada de la revista ‘Lecturas’: «Lamine Yamal es relaxa amb una ‘influencer’ de 30 anys».
Després de diversos mesos en silenci, Fati Vázquez ha decidit trencar el seu silenci i revelar tota la veritat sobre el seu idil·li amb el de Rocafonda al pòdcast ‘En todas las salsas’. La creadora de contingut no es va guardar cap detall al tinter.
La ‘influencer’ va començar aclarint que «no va poder negar l’innegable» després de ser enxampada amb el jugador del FC Barcelona en una moto d’aigua a les costes italianes. Així mateix, va reconèixer que durant aquells dies va disfrutar molt i es va sentir molt còmoda.
Una de les coses que es va comentar és que no estaven junts i hi havia més persones, però la gallega ho va desmentir: «No hi havia ningú, només el seu representant». Una cosa que el jugador culer havia negat al periodista Javi de Hoyos.
No obstant, la creadora de contingut va revelar que aquesta escapada romàntica a Itàlia va ser la primera vegada que es van trobar en persona, tot i que la relació venia de molt abans: «Això no va ser de la nit al dia».
Tot va començar quan estava veient un partit de Lamine Yamal amb el seu pare i es va adonar que li havia escrit el 2018: «Suposo que ell era el meu fan». Des d’aleshores, la gallega va començar a mantenir el contacte amb ell i van estar parlant més de «vuit mesos».
En cap moment, el de Rocafonda li va admetre que no era seguidor d'ella, ja que «el seu ego no ho permetria». La gallega va assenyalar que no està «ben assessorat», posant en el punt de mira el seu representant, ja que li organitza calendaris per quedar amb dones.
«Jo vaig arribar un dia més tard del que tenia planejat i no vaig coincidir amb la noia que estava abans d’estar amb mi per hores», va comentar al pòdcast ‘En todas las salsas’.
Lamine Yamal i Nicki Nicole, qüestió de temps
La ‘influencer’ es va voler mullar de ple sobre la relació de Lamine Yamal amb la cantant argentina: «Jo crec que ell sí que està molt enamorat i ella no». A part, té clar que ella l’està utilitzant.
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà