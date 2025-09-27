La Gàrgola
Els trens i el demà
Com ja era previsible, aquest estiu molta gent ha vist com les seves vacances quedaven alterades a causa de problemes que afectaven al seu mitjà de transport. Les vagues de personal d’aeroport varen afectar vols low cost tot i que no varen ser tan greus com inicialment s’havia pensat degut a l’escàs seguiment de la protesta per part dels mateixos sindicats convocants. Més enllà dels embussos a les carreteres del país i els accidents registrats, ja siguin per causes ben diverses, com poden ser l’ús del mòbil i/o l’excés de velocitat, tant en vies generals, com secundaries, les dificultats més generalitzades han estat en el transport ferroviari amb un seguit d’incidències que han generat retards quan no cancel·lacions de trajectes entre estacions.
El periodista Jordi Molet en el seu article Ni que fos el tren de la bruixa publicat al Diari de Girona a finals d’agost, posava el dit a la nafra en la qüestió gairebé històrica del servei de Rodalies de Renfe a Catalunya. Es preguntava que més poden fer els usuaris per assegurar-se un desplaçament mínimament fiable. No tant per la seguretat, deia – sinó «per la incertesa de no saber si el tren arribarà a l’hora, si tindrà una pana durant el trajecte, si la catenària aguantarà, si hi haurà despreniments en algun punt del recorregut, si el servei de senyalització fallarà o si alguns galifardeus hauran robat coure deixant una part de la xarxa sense les mínimes condicions de seguretat». Personalment, puc afirmar que totes i cadascuna d’aquestes casuístiques que esmentava el periodista les vaig poder viure/patir en el transcurs dels 14 anys que vaig treballar a El Periódico de Catalunya durant els quals era un sofert usuari del servei de Rodalies en el trajecte diari Girona-Barcelona-Girona. A la seva llista encara podria afegir-n’hi un parell més: una aturada pels arbres caiguts a la via degut a fortes tempestes com la que es va produir a Maçanet a principis d’aquest mes, però també algun que altre «arrollamiento» segons varen notificar per megafonia del tren.
En tots aquets casos, els usuaris trobàvem a faltar informació puntual i fiable del què estava passant. No era agradable estar tancat dins un vagó aturat en una mena de descampat sense saber, no només què havia passat, sinó el temps que previsiblement el personal hauria d’esperar fins la represa del comboi. La queixa dels viatgers, com els que es varen veure afectats el dia 1 de setembre pel tall de circulació dels trens entre Blanes i Maçanet per la caiguda d’un arbre a la catenària és raonable perquè, especialment en aquests casos, una bona informació pot ajudar a solucionar problemes puntuals que alguns viatgers poden gestionar via trucada de mòbil. En aquest sentit, i tot i no ser una meravella, darrerament he pogut comprovar que la informació per megafonia ha millorat però segurament encara queda feina per fer en aquest important camp de la comunicació.
Els dos anys que va anunciar la consellera Silvia Paneque per començar a veure brots verds en les millores del servei de Rodalies de Catalunya seran suficients? Em temo que no n’hi haurà prou perquè les mancances són moltes, els entrebancs que es posaran per la posada en marxa de la nova empresa Generalitat-Renfe enormes i els recursos seran escassos per encarar una missió d’aital envergadura.
Segurament les coses podrien haver anat d’altra manera si en el seu dia s’hagués optat per prioritzar els serveis de rodalies dotant-los de combois moderns, eficients i d’una velocitat raonable com a pas necessari i previ per després endegar l’aposta de futur dels AVE, una opció sens dubte interessant i útil però que el temps ha demostrat que es va vestir un sant per despullar-ne un altre.
Ara, però, ja no s’hi valen els laments i toca remar en la bona direcció evitant els vents desfavorables. S’ha començat per la informació, però les catenàries, l’estació de la Sagrera, el material adequat i, especialment, un personal motivat, engrescat i ben pagat, hauran de fer el miracle de revertir una històrica situació de deixadesa en una aposta col·lectiva de futur.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines