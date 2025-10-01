L'anècdota que va viure Pepe Rodríguez amb el rei emèrit
Una situació una mica incòmoda... al principi
Europa Press
Conèixer els reis emèrits és un privilegi dels que molts han pogut gaudir. I és que amb el pas dels anys, aquests s'han mostrat més pròxims als ciutadans, apostant per conèixer la realitat i els diversos contexts del país. Tant és així que, alguna de les celebritats del nostre país, com Pepe Rodríguez ha explicat una anècdota molt divertida que va viure amb els reis.
El cuiner ha revelat davant les càmeres d'Europa Press una vivència d'allò més divertida que va tenir amb l'emèrit i que no se n'oblidarà: "Em truca Juan Carlos directament i jo dic 'és Carlos Latre, no crec que estigui en directe'... i jo, una mica així dic 'sí, digui'm, senyor' i em diu 'avui una taula i tal'.
L'emèrit li va trucar per reservar una taula al seu restaurant, però Pepe, creient-se que era el seu amic Carlos Latre li va dir que no hi havia cap taula lliure: "Dic, 'doncs miri, avui no, perdoni' i em va contestar 'Ah, bé, d'acord, no passa res'".
Tot i això, es va adonar que no era el col·laborador de televisió quan en penjar el telèfon no va rebre la trucada del mateix avisant-li que es tractava d'una broma: "Vaig pensar 'ara em trucarà Carlos, que és amic i em dirà 'escolta, que era per a la ràdio i tal'".
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet