L'exporter del València C.F. torna a donar el "Sí, vull"
Aquesta vegada amb una gironina
Ricardo Castelló
Hi ha persones que creuen fermament en l'amor. I tot i les decepcions que hagin pogut patir decideixen tornar-ho a intentar. Aquest és el cas de Santiago Cañizares que es torna a casar, per tercera vegada amb només 55 anys. En aquesta ocasió amb Noemí, una dona catalana de Calella de Palafrugell.
L'exporter del Celta de Vigo, Reial Madrid i València va anunciar la notícia als micròfons de la COPE: "Em caso en mes i mig amb una extraordinària dona que és de Calella de Palafrugell". No obstant això, pocs detalls es coneixen de la parella fins ara.
L'analista de la COPE va explicar que ja hi ha data per a la celebració: el 15 de novembre, quan no juga el València per l'aturada internacional. "Ens ha enganxat una mica fort, no hem volgut que se'ns faci tard i ens volem casar ja", va revelar.
Cañizares va fer broma sobre si els seus companys de ràdio acudiran a la celebració: "Espero que Manolo (Lama) no vagi a Geòrgia -on juga La Roja- per assistir al casament".
Dos matrimonis i set fills
Abans de conèixer Noemí, Cañizares es va casar fins a dues vegades. Una amb Marina Conchello el 1992, amb qui va tenir tres fills: Carlota, Lucas i Olivia. I l'última amb Mayte García el 2008, amb qui va tenir quatre fills: Sofia, i els trigèmins India, Martina i Santi.
Torna a creure en l'amor
A principis d'abril, l'exporter del Reial Madrid va deixar tothom bocabadat després d'anunciar que havia trencat amb la seva exparella d'aquell moment. "Les coses de l'amor són duríssimes. No sé què faré perquè això et deixa molt tocat", va assenyalar a Ràdio Marca.
Després de separar-se dues vegades, Cañizares pensava que no tornaria a enamorar-se mai, però va trobar una persona que li va trencar tots els esquemes: "La meva segona separació ha estat també dolorosa. Vaig dir que 'mai més' i m'ha arribat una etapa en l'amor que considero impossible millorar i que ha acabat. He viscut el més bonic de l'amor amb aquesta última.
Tot i que estava destrossat per no triomfar en l'amor, Cañizares s'ha recuperat i ha tornat a creure en l'amor, cosa que ja donava per perdut.
