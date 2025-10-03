Aquest és el verdader motiu pel qual Enrique Iglesias sempre porta gorra
Complex o comoditat?
J. A. Giménez
A vegades, algunes celebritats amaguen els seus "defectes" sota una aparença: roba, maquillatge, somriure, etc. Avui volem desvelar què hi ha darrere la gorra d'Enrique Iglesias. El cantant sempre apareix amb una gorra als seus concerts i volem desvelar la veritat: pura estètica o això amaga algun problema de calvície?
Un estil convertit en senyal d'identitat
Des dels seus primers anys al panorama musical, l'estrella va adoptar un look informal i discret, lluny del glamur ostentós de molts artistes pop. La seva gorra, normalment de tons neutres com el negre, el gris o el marró, ha passat de ser un simple complement a una marca personal. Igual que les ulleres fosques de Karl Lagerfeld o el guant de Michael Jackson, la gorra d'Enrique ja és part de la seva imatge.
Una qüestió de privadesa
En diverses entrevistes, el cantant ha deixat entreveure el caràcter reservat. Fill de Julio Iglesias i Isabel Preysler, va créixer envoltat de càmeres, però va optar per mantenir la seva vida la més allunyada possible del focus mediàtic. La gorra funciona com una mena d'"escut" per passar més desapercebut, cosa que el mateix cantant ha reconegut: "M'agrada sentir que tinc alguna cosa que em protegeix una mica del món exterior", va declarar en una ocasió.
Encara que alguns mitjans han especulat sobre possibles complexos relacionats amb els cabells, com ara entrades o calvície, la veritat és que no hi ha declaracions directes de l'artista que confirmin aquesta teoria. Amics propers i estilistes han assenyalat que simplement és una qüestió de comoditat. Ell se sent més natural i segur amb gorra, sobretot en ambients informals.
L'efecte "gorra Iglesias"
El més curiós és que aquest costum ha influït en la moda masculina. Molts fans, fins i tot altres cantants, han adoptat ocasionalment aquest look com a homenatge. En certa manera, Enrique ha aconseguit el que pocs: convertir una peça bàsica en un símbol d'estil personal.
Encara que les raons poden ser múltiples —moda, comoditat, privadesa, ocultar alopècia o una barreja de tot—, el més indiscutible és que la gorra d'Enrique Iglesias ja és part del mite. I mentre continuï brillant als escenaris, segurament continuarà portant-la amb aquest aire desimbolt que tant el caracteritza.
