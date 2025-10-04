La Gàrgola
Temps d’alertes
Llevat dels darrers tres anys, que la sequera ens havia deixat els pantans sense aigua, posant al descobert tant a Sau com a Susqueda les vergonyes dels seus antics pobles, que indefectiblement va remoure records d’antics habitants i/o llurs familiars que hagueren d’abandonar les llars víctimes d’unes expropiacions de terres i hisendes en ares un «bé major» com era, en aquest cas, obrir les comportes al progrés, quan arriba el mes d’octubre la gent de Girona i dels pobles situats a la conca del Ter solen incloure en els temes de conversa la situació dels pantans. I, especialment, el de Susqueda, perquè d’ençà que es va començar a formigonar la volta l’any 1967 ha estat motiu de polèmica i d’un cert temor.
Enguany sembla que no haurem de patir per l’aigua perquè, almenys pel que fa a la conca del Ter, tant Sau com Susqueda es troben en uns nivells més que acceptables. I just quan varen tornar les pluges, va desglaçar i es varen anar omplint els embassaments que s’ha començat a posar el marxa el Pla d’Emergències de Preses (PEP) que contempla la instal·lació de 17 sirenes distribuïdes en punts estratègics dels municipis més exposats a una possible inundació provocada per una avaria o trencament d’una presa, Susqueda per exemple. Fan bé de tenir la població a l’aguait perquè la possibilitat d’un desastre sempre hi és i cal estar preparats. En aquest sentit, no hem d’oblidar que Susqueda està situat en una zona històricament procliu a fenòmens sísmics, la intensitat dels quals podrien provocar l’esfondrament de la presa. En aquest sentit, la Xarxa Sísmica de Catalunya recull les dades dels moviments que es produeixen, la majoria dels quals són completament imperceptibles. No obstant, el Servei de Sismologia pertanyent a l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en fa un seguiment i anàlisi de les dades dels terratrèmols per més insignificants que siguin encara que no arribin als 3 graus escala Ritcher. Tot i això, el setembre de 2016 se’n va produir un de 3,8 graus a Santa Coloma de Farners que va causar un gran ensurt a la població i també se n’havia detectat un de 4,3 graus al golf de Roses l’octubre de 2015, sense provocar víctimes ni danys materials.
És possible, però, que un dia es repeteixi el fenomen del terratrèmol de 1427? Aquell any, segons la crònica d’un jueu gironí no identificat però que està detallada en un manuscrit que es conserva a la Biblioteca Nacional de Baviera, aquell sisme va tenir l’epicentre en una zona entre Montpeller i Perpinyà i va ser de tal magnitud que va afectar tot Catalunya, especialment la província de Girona tot i que les poblacions més danyades foren Amer on pràcticament totes les cases quedaren derruïdes, però també Anglès, La Cellera, Osor, Sant Martí de Llémena, Olot, Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Sant Julià de Ramis, Girona i Barcelona on es va desprendre la rosassa de Santa Maria del Mar provocant una vintena de morts. L’autor hebreu constatava uns disset mort, especialment a Olot i Amer, tot i que posteriorment estudis més afinats parlen de centenars de morts en tot el país com a conseqüència directe d’aquest sisme.
Susqueda, que seria la presa probablement més afectada per una activitat tel·lúrica d’una certa magnitud atesa la seva situació geogràfica, sempre ha resistit, però, els embats dels moviments sísmics que s’han produït a la seva zona d’influència. Només en la meva ficció Susqueda, crònica d’una catàstrofe, em vaig permetre la llicència de rebentar-la i que l’aigua arribés fins les escales de la Catedral, cosa que, efectivament, passaria realment segons em confirmaren fonts fiables d’Emergències de la Generalitat de Catalunya.
Diuen, però, que allò que no passa en un any passa en un instant i, aplicant la màxima, ajuntaments situats aigües avall del Ter com el d’Anglès, han començat a instal·lar alarmes per avisar la població. És una iniciativa que portava molts anys esperant una concreció pràctica però just arriba quan ja s’han instaurat les alarmes via telefonia mòbil amb una recent prov que, segons sembla, va funcionar a plena satisfacció de tothom. Saber que es pot avisar amb temps i de manera eficaç sempre tranquil·litza (o no..).
