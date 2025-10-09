El pare d'Elon Musk va abusar sexualment dels seus fills i fillastres des de 1993
Errol no ha estat condemnat per cap delicte
Laura Estirado
Ara podem entendre molt més sobre Elon Musk. El seu pare, Errol Musk, ha estat acusat d'abusar sexualment de cinc dels seus fills i fillastres i a més, ha tingut un fill amb una de les seves fillastres. Aquesta última tenia 4 anys quan va ser violada pel seu padrastre, segons explica 'The New York times'. El mitjà ha fet una investigació i aquestes són les informacions que ha aconseguit. Elon Musk quasi no té relació amb el seu pare i ell ha de fer de mediador entre el seu pare i la resta de familiars.
Les acusacions inclourien denúncies d'abusos a Sud-àfrica i Califòrnia contra cinc fills i fillastres d'Errol, de 79 anys, segons registres policials i judicials, correspondència personal i entrevistes a familiars i treballadors socials, esmentades pel TNYT.
Des del 1993 fins al 2023
El primer cas de conducta inapropiada data del 1993, quan la fillastra de 4 anys d'Errol va explicar que aquest l'havia tocada. Una dècada després aquesta l'hauria sorprès olorant la seva roba interior. També ha estat assenyalat d'abusar de dues filles i un fillastre.
El 2023, familiars i un treballador social van intervenir després que el seu fill de llavors 5 anys digués que havia estat tocat pel seu pare.
La fillastra de la qual Errol suposadament va abusar quan tenia 4 anys, i que ara té 37 anys, ha explicat al 'Times' que ella i els seus fills no viuen amb Errol: "Els meus fills estan fora de perill i ben cuidats". Va assegurar a la publicació que ella i Errol només comparteixen un fill, mentre que Errol ha declarat públicament que en tenen dos.
Sense condemna
L'article afirma que Errol no ha estat condemnat per cap delicte, fins i tot després que s'obrissin tres investigacions policials separades sobre el comportament al llarg de més de 30 anys.
El mitjà informa que dues de les investigacions van ser tancades i el resultat de la tercera continua sense estar clar.
La família va demanar ajuda a Elon Musk, el primogènit. El 'Times' fa referència a una carta del 2010 que, segons diu, un familiar va enviar a Elon, suplicant-li: "Realment necessitem el teu consell, ajuda i orientació en aquests assumptes, perquè veiem patir diàriament aquests nens", insisteix un fragment d'una carta publicat pel rotatiu.
El mitjà informa que els familiars van rebre resposta d'un assistent després de la sol·licitud d'ajuda, i que Elon els ha compensat econòmicament.
La resposta del pare
Per part seva, el pare, ha descartat les acusacions com "falses i absurdes en extrem". Segons ell, van ser fabricades per membres de la seva família que intentaven treure diners incitant els nens "a dir mentides".
Errol, que té almenys nou fills i fillastres i s'ha casat tres vegades, manté que té una bona relació amb el seu fill gran, amb qui és "molt proper"
El 2017, Elon Musk va explicar en una entrevista a la revista 'Rolling Stone' que el seu pare havia fet "gairebé totes les coses dolentes que es puguin imaginar", i el 2023 va afirmar en una de les seves biografies autoritzades que no s'hi comunica.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut