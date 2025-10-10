Adair Mendes, influencer de moda, va perdre la vida després de sotmetre's a una cirurgia estètica
Coneixes la cirurgia "foxy eyes"?
Xavi Espinosa
La moda d'estar sempre perfecta és un problema, primer per salut i seguidament per la pressió que tenim dia a dia per estar sempre boniques i amb un bon físic. Malauradament, moltes operacions o retocs acaben amb tragèdia. Aquest és el cas d'Adair Mendes Dutra Junior amb sols 31 anys. La jove era influencer de moda i va decidir passar per una cirurgia estètica. Un mes després va perdre la vida. Adair va deixar constància que durant el procés hi havia hagut certes complicacions. Aquí queda un interrogant sobre què ha provocat la seva mort.
La influencer va fer una entrevista amb la cadena de notícies brasilera Feed TV, on va afirmar que havia contret una infecció després de rebre un procediment cosmètic del famós cirurgià Fernando Garbi al març. Adair va afirmar haver buscat tractament mèdic en un hospital local per una infecció que es va desenvolupar després del procediment.
"Tan aviat com em van fer el procediment, vaig sentir com si se m'hagués rebentat una vena al costat esquerre de la cara. Tot estava bé al costat dret, però a l'esquerre podia sentir que el fil s'estava sortint", va declarar amb evident preocupació.
Li va començar a faltar l'aire
En una entrevista amb la revista brasilera Quem, l'amic de Junior, Gean Souza, va descriure en portuguès els últims dies de la influencer, recordant que, després de patir una infecció, Junior "es va emmalaltir, va sentir molta falta d'aire i va ser portat a la sala d'emergències més propera a un hospital públic" el 3 d'octubre.
Segons documents legals obtinguts pel mitjà de notícies brasiler Portal Leo Dias, Junior havia presentat una sol·licitud d'investigació contra Garbi davant el 15è Districte Policial de São Paulo abans de la seva mort, demanant a Garbi per sis delictes, inclòs l'exercici il·legal de la medicina, tergiversació fraudulenta i lesions corporals greus.
En una declaració en portuguès publicada a l'Instagram de Garbi, l'advocat del metge va negar fermament que Garbi tingués alguna "connexió" amb la mort de Junior, i va escriure que qualsevol afirmació en contra va ser feta "per persones àvides de breus moments de notorietat".
"Es prendran totes les mesures legals, en l'àmbit civil i penal, contra els autors de les injúries i calúmnies, perquè responguin, en la mesura exacta de les seves responsabilitats, per les injúries perpetrades contra el doctor Fernando"
La cirurgia de "foxy eyes"
La cirurgia “foxy eyes” busca fer una mirada més estirada i aixecada, a través de fils tensors o cirurgia. És important fer-la amb un cirurgià plàstic o oftalmòleg estètic certificat, ja que afecta una zona molt delicada de la cara.
Hi ha diverses tècniques per aconseguir l'efecte Foxy Eyes, com l'ús de fils tensors, injeccions d'àcid hialurònic i tractaments amb bòtox. Aquests mètodes permeten un servei fox eye segur i eficient, adaptat a les necessitats de cada pacient.
La col·locació de fils tensors és una de les opcions més populars. Aquests fils s'insereixen sota la pell, tirant suaument dels teixits per crear un aixecament visible i immediat. D'altra banda, l'ús d'àcid hialurònic pot proporcionar un lífting menys invasiu, mentre que el bòtox ajuda a suavitzar les línies d'expressió.
Fins ara, la causa oficial de mort no ha estat confirmada per les autoritats mèdiques.
