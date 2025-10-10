Mor un influencer de 23 anys mentre mostrava els seus dots en l'escalada
El jove va caure mentre feia una transmissió per TikTok
EFE
Les xarxes socials poden ser una bona plataforma per donar-nos a conèixer. Si el que volem és ser famós (influencers), ara és el millor canal. TikTok és la plataforma estrella per a joves. Aquest és el cas de Balin Miller, nord-americà, influencer i escalador. El pobre jove va morir mentre feia una transmissió a Tiktok de com escalava El Capità, la icònica formació rocosa del parc nacional de Yosemite a Califòrnia, segons va confirmar la família.
Jeanine Moorman, mare del jove de 23 anys, va confirmar en xarxes socials la mort de Miller dimecres passat quan va caure de la popular paret que atrau escaladors de tot el món.
"Tinc el cor destrossat. No sé com superaré això. L'estimo tant. Em vull despertar d'aquest horrible malson"
Miller, que residia a Alaska, era una figura popular a la comunitat d'escaladors i aquest 2025 havia aconseguit completar diversos ascensos en solitari, com el de la ruta Slovak Direct a la Muntanya McKinley, a Alaska, el pic més alt d'Amèrica del Nord, que té més de 2.700 metres d'escala en gel i només unes 20 persones l'havien pujat amb èxit abans que el jove escalador ho fes el juliol passat.
Després d'aquest èxit, escalar El Capitán es mostrava com un repte més que el jove completaria i compartir amb els seus seguidors a les xarxes socials.
Diversos usuaris de Reddit van afirmar haver vist Miller caure en una transmissió en viu de TikTok.
Tom Evans, un fotògraf resident a Yosemite que havia capturat amb la seva càmera a l'escalador, va explicar al seu compte de Facebook que Miller havia acabat el seu ascens al Mar dels Somnis al Capità i estava pujant la motxilla per l'últim tram quan es va encallar, per la qual cosa va baixar per recuperar-la, però la seva corda va rapelar i li va provocar l'accident.
"Era un jove molt valorat entre els millors escaladors d'aquí. El vaig fotografiar durant molts dies durant l'escalada i vaig parlar amb ell abans. Molts escaladors a la paret van presenciar la tragèdia. Aquestes coses passen de tant en tant, però el dolor no passa mai", va escriure Evans.
