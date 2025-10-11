La realitat del culturisme segons Chris Bumstead: campió de l'última Mr. Olympia
Aquests són els riscos dels esteroides
Iker Lloveras
Hi ha persones que decideixen dedicar la seva vida o una part d'ella al culturisme. Aquest esport és molt sacrificat i comporta certes responsabilitats. Chris Bumstead ('CBUM) ens explica com ha estat la seva experiència, després de ser sis vegades campió del Mr. Olympia a la categoria 'Classic Physique' i retirar-se. En l'última edició va quedar campió i va decidir que ja era hora d'allunyar-se del focus mediàtic i començar una nova vida. Chris té 30 anys i és canadenc. A 'Ultimate Human Podcast' va compartir una reflexió molt sincera sobre tots els sacrificis que va haver de fer per dedicar-se al culturisme de forma professional.
Durant la conversa amb el biòleg Gary Brecka, Bumstead va revelar com als 22 anys va ser diagnosticat amb una malaltia autoimmune que afectava els ronyons, una condició que gairebé l'obliga a abandonar l'esport. El 2018, mentre es preparava per a l'Olympia, va patir una inflamació severa i edema a les cames que el va portar a l'hospital.
“Va ser un dels moments més grans de sentir-me impotent, completament fora de control”, va relatar. Aquesta experiència va marcar un abans i un després en la manera d'entrenar-se i en la manera de cuidar el seu cos.
Unes paraules necessàries
Allò va ser un punt d'inflexió per a Chris, que va començar a ser conscient que el culturisme d'elit implica riscos importants, des del desgast físic fins a l'ús de substàncies químiques que fan perdre anys de vida. "El culturisme no és un esport saludable. Hi ha molt que exigeixes al teu cos", va reconèixer.
Alhora, va advertir els joves sobre els riscos dels esteroides: "Aconsello als joves que no comencin amb esteroides; primer han d'esgotar totes les vies naturals". És un missatge molt potent i necessari en un context en què cada vegada hi ha més públic aficionat al gimnàs que utilitza química al seu dia a dia (i ni tan sols són competidors).
També va destacar el suport emocional del seu entorn més proper, en especial de la seva dona (amb qui acaba de tenir una filla), a qui atribueix gran part del seu èxit i estabilitat: "Hi ha una diferència entre aconseguir l'èxit i perdre's en el camí. Si em preguntes si hauria estat exitós sense ella, absolutament no".
Amb sis títols consecutius del Mr. Olympia 'Classic Physique' (2019-2024), Bumstead és l'atleta més premiat en la història d'aquesta categoria (tot i que va arribar a debutar a 'Open), creada el 2016 per rescatar l'estètica clàssica del culturisme. El seu domini va marcar una era, canviant els cànons de bellesa de la categoria: físic proporcionat però de grans dimensions i amb una simetria a 'X' perfecta.
Als 30 anys, va decidir retirar-se després de la sisena victòria a 'Classic', motivat en part pel naixement de la seva filla i la necessitat de prioritzar la salut a llarg termini. "Vaig perdre anys de la meva vida competint, ara vull sumar-los de tornada", va confessar. Ara està en un punt diferent, dedicat als seus negocis i gaudint de l'entrenament d'una manera més saludable.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?