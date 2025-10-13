Un dels protagonistes de 'Breaking Bad' acusat i a judici
Coneix al detall que va passar
Luis Alloza
Hi ha sèries que perduren en la història. Aquest és el cas de 'Breaking Bad'. Aquesta es va retransmetre fa 12 anys, però, tot i això, encara hi ha moltes persones que la miren en streaming per plataformes digitals.
Va arribar a tenir tant d'èxit que fins i tot es va emetre una preqüela, 'Better call Saul', basada en el personatge de Saul Goodman. Les dues sèries van compartir diversos dels seus actors i personatges i un ha estat notícia als Estats Units.
Raymond Cruz, que va fer de Tuco Salamanca, malvat en les dues sèries, va ser detingut per un motiu molt inversemblant, de pura pel·lícula i de pur Estats Units.
El gran 'delicte' que va cometre Cruz va ser ruixar amb una mànega d'aigua una veïna, cosa que es va considerar com agressió a una dona.
Segons informen alguns mitjans americans com People i Entertainment Weekly, Raymond estava tranquil·lament rentant el cotxe quan li va demanar a un grup de dones que moguessin el seu, una minivan, aparcada massa a prop. Com que no li van fer ni cas, va decidir continuar amb la seva feina i, en aquell moment i com era d'esperar, presumptament va mullar amb l'aigua una. El gest va acabar amb una trucada a la policia i amb l'actor arrestat al voltant de les 13:30 h.
Va sortir de comissaria sense fiança i va tenir el judici el passat 1 d'octubre. Segons David Cuéllar, oficial del Departament de Policia de Los Angeles, "bàsicament hi va haver una disputa amb la víctima, que és quan Cruz suposadament va ruixar amb aigua la víctima".
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona