Una influencer asiàtica de 25 anys és assassinada just després de fer un directe de TikTok
Yoon Ji-ah va ser trobada sense vida i amb signes d'agressió
Mariona Carol Roc
Cada vegada hi ha més influencers, però també més morts o incidents relacionats amb ells. Aquest és el cas de la influencer asiàtica Yoon Ji-ah, que ha estat trobada morta mitja hora després de fer un directe a TikTok.
El cos de la jove va ser trobat amb signes d'estrangulament en un vessant de la muntanya Mujo, a Corea del Sud. Un home de 50 anys ha estat detingut com a principal sospitós.
Commoció al món digital
L'assassinat de la influencer Yoon Ji-ah, coneguda per la seva activitat a TikTok, ha generat una gran commoció a les xarxes socials i a tota Corea del Sud.
La jove creadora de contingut, de gran popularitat amb més de 350.000 seguidors, va ser trobada sense vida i amb signes d'escanyament en un vessant de la muntanya de Muju.
El més impactant és que només mitja hora abans de la seva mort, Yoon Ji-ah havia realitzat un directe a TikTok, on es mostrava animada i en aparent normalitat.
La troballa del cos i els primers indicis
El cadàver de la influencer va ser trobat l'11 de setembre, encara que la notícia no va transcendir fins fa poc.
Aquell mateix dia, la noia havia retransmès en directe des de l'illa de Yeongjong, situada a més de tres hores del lloc on posteriorment va aparèixer morta, cosa que ha despertat dubtes sobre com va arribar fins a Muju en tan poc temps.
Detingut el principal sospitós
La policia sud-coreana ha detingut un home de 50 anys, identificat com a Choi, que es perfila com a principal sospitós del crim.
Segons les primeres investigacions, el detingut hauria enganyat Yoon Ji-ah fent-se passar per un empresari tecnològic i fent donacions econòmiques significatives durant les seves emissions en directe, per tal de guanyar-se la seva confiança.
No obstant això, en realitat travessava seriosos problemes econòmics, i podria haver utilitzat aquesta relació amb la influència amb finalitats personals i financeres.
D'acord amb mitjans locals, Choi hauria promès Yoon Ji-ah a ajudar-la a augmentar els seus seguidors, encara que la jove va decidir posar fi a l'enllaç que mantenien. Aquest rebuig podria haver estat el detonant de l'assassinat. Diversos testimonis afirmen haver vist Choi transportant una maleta, i segons informacions policials, el cos de la víctima va ser trobat a l'interior d'una.
Una investigació que continua
El tràgic succés ha causat una profunda commoció a Corea del Sud i entre els seguidors de la noia, que han inundat les xarxes amb missatges de dolor i rebuig cap al presumpte assassí. Les autoritats mantenen la investigació oberta per determinar amb exactitud les circumstàncies del crim i confirmar la culpabilitat del detingut.
La mort de Yoon Ji-ah reobre el debat sobre la seguretat dels creadors de contingut i els riscos de les relacions virtuals a l'entorn digital.
