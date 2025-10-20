'El chiringuito de jugones' està de dol: una mort que ha impactat!
El jove només tenia 29 anys i era una gran promesa
Alexandra Costa
La setmana passada es va cometre un assassinat a sang freda a la ciutat de Mèxic. El jove artista argentí Fede Dorcaz, autor de la sintonia d'obertura del programa esportiu 'El chiringuito de jugones', va ser tirotejat mentre conduïa. Dorcaz amb només 29 anys era una jove promesa de la moda i de la música.
Un crim violent: la hipòtesi d'un intent de robatori
Les circumstàncies que envolten l'assassinat de Fede Dorcaz encara estan sota investigació, però la versió de la seva família, trencada pel dolor, apunta a una terrible injustícia. L'artista era al volant de la seva furgoneta quan va ser interceptat i va rebre múltiples trets. Mentre les autoritats mexicanes no han revelat detalls sobre el mòbil del crim, la seva mare ha desmentit categòricament qualsevol teoria que vinculi el seu fill amb activitats il·lícites. En declaracions recollides pel periodista Carlos Durán, ha afirmat amb contundència que Fede "va caure en mans de quatre lladres que li van voler robar la furgoneta". Amb el cor destrossat, ha volgut netejar el seu nom: "No hi va haver sicaris ni ell anava a buscar res, no hi va haver mai un tema de droga ni res semblant". El seu testimoni dibuixa el perfil d'un jove sa i treballador —"ni bevia, ni fumava, era molt esportista"—, la vida del qual va ser arrabassada per la delinqüència de carrer en un brutal intent de robatori.
De les passarel·les d'Armani a la música de Pedrerol
La carrera truncada de Fede Dorcaz era tant polifacètica com prometedora. Encara que nascut a l'Argentina, la seva vida va ser un viatge constant a la recerca d'oportunitats. Als 13 anys es va traslladar a Mallorca, Espanya, on va passar gran part de la seva adolescència. El seu imponent físic i carisma li van obrir les portes del món de l'alta costura i van arribar a desfilar a Barcelona per a firmes de prestigi mundial com Armani i Dolce & Gabbana. Tot i això, la seva veritable passió era la música. Amb l'objectiu de formar-se i perfeccionar el seu art, va viatjar als Estats Units. Va ser aquesta faceta creativa la que el va connectar amb l'audiència massiva a Espanya en compondre la sintonia de l'exitós programa de Josep Pedrerol. Feia dos anys que residia a Ciutat de Mèxic, un lloc que havia triat per continuar impulsant la seva carrera artística i que, paradoxalment, s'ha convertit en l'escenari del seu tràgic final.
Un futur trencat a les portes de l'èxit televisiu
La crueltat del destí ha volgut que la mort de Fede Dorcaz arribés en un dels moments més dolços de la seva carrera. Aquest dilluns estava programat el seu debut al popular programa mexicà 'Les estrelles ballen a HOY', un projecte que compartia amb la seva parella, la creadora de contingut veneçolana Mariana Àvila. La parella, que es va conèixer al Coca-Cola Flow Fest del 2023, portava dos anys de relació i es trobava en un moment personal i professional excepcional. El dolor de la seva pèrdua s'ha fet palpable a les xarxes socials d'Àvila, que va compartir un missatge punyent: "No vull estar un dia més sense tu, estic esperant el teu missatge de bona nit. Amor, si us plau, torna, saps que mai vaig ser tan forta sense tu al meu costat". Les seves paraules reflecteixen la tragèdia d'un futur robat i d'una vida plena de llum que es va apagar de la manera més violenta i inesperada, deixant un buit inesborrable en tots els qui el volien.
